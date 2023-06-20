В эту пятницу тюменцы смогут найти работу: им предложат более 2600 вакансий

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:51
Посетители ярмарки смогут пройти экспресс-собеседования с работодателями, принять участие в мастер-классах и деловых играх, посетить выставку уникальных изделий, созданных руками людей с ОВЗ и самозанятых тюменцев.
Также ярмарка развернётся в Ишиме и Тобольске. На трех площадках для соискателей будет представлено более 2,6 тысяч вакансий, сообщают в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.
Ранее «Наш город» писал, что в мае количество безработных тюменцев сократилось.