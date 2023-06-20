nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:51

Updated Сегодня, 02:51

Изображение материала

В эту пятницу тюменцы смогут найти работу: им предложат более 2600 вакансий

20 июня 2023, 02:37
Фото: 1MI

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдёт в Тюмени 23 июня

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдёт в Тюмени 23 июня с 11.00 до 14.00 в Тюменском технопарке (Республики, 142).

Посетители ярмарки смогут пройти экспресс-собеседования с работодателями, принять участие в мастер-классах и деловых играх, посетить выставку уникальных изделий, созданных руками людей с ОВЗ и самозанятых тюменцев.

Также ярмарка развернётся в Ишиме и Тобольске. На трех площадках для соискателей будет представлено более 2,6 тысяч вакансий, сообщают в пресс-службе регионального департамента труда и занятости населения.

Ранее «Наш город» писал, что в мае количество безработных тюменцев сократилось.

Безработных в Тюмени стало меньше
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Работа#Соискатели#Безработные#Департамент труда и занятости#Трудоустройство#Ярмарка#Новости тюмени
Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Вчера, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Вчера, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Вчера, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Вчера, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Вчера, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Вчера, 04:35