Ученики сразу двух школ Тюмени завалили ОГЭ по математике, у многих двойки

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Вчера мы рассказывали про двойки у 14 ребят из одного класса школы №9. Молодые люди завалили ОГЭ по математике. Горожане сетовали на недостаток учителей, небольшие зарплаты и проблемы в руководстве учебных заведений.
«Мои дети из 9 школы. Не хватает учителей, после 4 класса взял учителя информатики на 1 сентября, его уже нет. Взяли учителя русского языка, тоже через два месяца ушла. В итоге ведет класс учитель у которого уже есть свой класс. Она просто на два класса, и попробуй откажись. Уходят, не задерживаются», — отметила подписчица Telegram-канала «Наш город».
Между тем похожие проблемы есть и в других МОУ Тюмени.
«В школе 63/2 результат по математике — у половины класса 2. Соответственно ОГЭ сдали с большим трудом те, кто занимался с репетитором. Всегда говорила оценка ученика — это оценка учителя. Ровно настолько он выдает материал ученикам», — поделилась тюменка в комментариях к запили.
Ранее «Наш город» отмечал, что в этом году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области.