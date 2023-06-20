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Ученики сразу двух школ Тюмени завалили ОГЭ по математике, у многих двойки

20 июня 2023, 11:53
Фото: 1MI

Сразу в двух школах Тюмени ученики завалили ОГЭ по математике

Читатели Telegram-канала «Наш город» заинтересовались оценками школьников по ОГЭ. Новость собрала больше 20 комментариев.

Вчера мы рассказывали про двойки у 14 ребят из одного класса школы №9. Молодые люди завалили ОГЭ по математике. Горожане сетовали на недостаток учителей, небольшие зарплаты и проблемы в руководстве учебных заведений.

«Мои дети из 9 школы. Не хватает учителей, после 4 класса взял учителя информатики на 1 сентября, его уже нет. Взяли учителя русского языка, тоже через два месяца ушла. В итоге ведет класс учитель у которого уже есть свой класс. Она просто на два класса, и попробуй откажись. Уходят, не задерживаются», — отметила подписчица Telegram-канала «Наш город».

Между тем похожие проблемы есть и в других МОУ Тюмени.

«В школе 63/2 результат по математике — у половины класса 2. Соответственно ОГЭ сдали с большим трудом те, кто занимался с репетитором. Всегда говорила оценка ученика — это оценка учителя. Ровно настолько он выдает материал ученикам», — поделилась тюменка в комментариях к запили.

Ранее «Наш город» отмечал, что в этом году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области.

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#Александр Мязин#Эксклюзив#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школа#Экзамены
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