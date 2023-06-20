Тюменцы в районе набережной заметили скрипачку в котловане

На территории «Вознесенского» расположится собственный яблоневый сад, цветение и благоухание которого погрузит жителей в атмосферу традиционных купеческих домов XIX столетия. Многообразие цветов и растительности позволит жителям чувствовать себя в безмятежном зеленом оазисе, оставаясь при этом в центре города, из которого легко и быстро можно добраться в любую точку Тюмени.