Тюменцы в районе набережной заметили скрипачку в котловане

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Выяснилось, что скрипачка еще не раз исполнит для горожан классические произведения и по какому поводу будут проходить необычные уличные выступления.
Слушать живую скрипку тюменцы и гости города смогут с террасы архитектурного ансамбля «Вознесенский» каждую субботу на протяжении всего лета. Об этом рассказали в ООО СЗ «Восток Девелопмент». Застройщик приступил к возведению второй очереди строительства.
Белое полотно символизирует начало, зарождение, чистоту и добродетель. Тем самым авторы проекта выразили свое отношение и подход к строительству второй очереди архитектурного ансамбля.
Создатели проекта вдохновились архитектурой и культурным наследием XVIII–XIX веков. Уникальная застройка в неоклассическом стиле расположится в культурно-историческом центре города — на Вознесенской набережной, вблизи знаковых достопримечательностей Тюмени — Моста влюбленных и Вознесенско-Георгиевского храма.
Жителям архитектурного ансамбля откроются панорамные живописные виды на красоты Старой Тюмени в изолированном от городской суеты в тихом, уединенном месте, утопающем в зелени.
На территории «Вознесенского» расположится собственный яблоневый сад, цветение и благоухание которого погрузит жителей в атмосферу традиционных купеческих домов XIX столетия. Многообразие цветов и растительности позволит жителям чувствовать себя в безмятежном зеленом оазисе, оставаясь при этом в центре города, из которого легко и быстро можно добраться в любую точку Тюмени.
Закрытый двор, свободный от автомобилей, даст ощущение безопасности и уюта. Для машин предусмотрен подземный паркинг с бесшумным лифтом, из которого жители смогут сразу попасть к себе домой.
Дома архитектурного ансамбля не превышают 8 этажей. Проект продуман с точки зрения гармоничного баланса эстетики и удобства. Объект идеально вписывается в среду исторической части города и не вызывает ощущения перенаселенности, как в крупных многоэтажных жилых комплексах.
Жители «Вознесенского», объединенные духом и ценностями, смогут организовать собственное комьюнити для общения, деловых встреч и досуга в условиях просторного, удобного и продуманного пространства.
Проект объединил в себе красоту и респектабельность Старого города и современную технологичность. В шаговой доступности находятся идеальные для прогулок живописные места на берегу Туры и культурно-исторические объекты: Свято-Троицкий монастырь, Мост влюбленных, Вознесенско-Георгиевский храм. При этом жителям доступна вся необходимая для жизни инфраструктура.
В домах предусмотрен отельный сервис, включающий химчистку, уборку и room-сервис. На территории «Вознесенского» появятся собственный спортзал, магазины, SPA — комплекс и коворкинг-центр.
«Вознесенский» предлагает 240 квартир с уникальным дизайном. Будут доступны более 100 видов различных планировок с площадью от 38 до 300 квадратных метров. Представлены двухуровневые квартиры, квартиры хай-флэт с высокими потолками, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.
Жильцы «Вознесенского» будут находиться в пространстве, наполненном архитектурной эстетикой и красотой ландшафта.
Высокие потолки от 3,32 метра придадут воздушность и объем помещениям, а также увеличат функционал квартиры и удобство проживания, расширив горизонт планирования.
Застройщик «Восток Девелопмент» надежно зарекомендовал себя на рынке недвижимости. Это доказывает успешное строительство и ввод в эксплуатацию домов первой очереди архитектурного ансамбля. Совсем скоро будет объявлен старт продаж квартир второй очереди строительства.
Архитектурный Ансамбль «Вознесенский»,
аа-вознесенский.рф,
Отдел продаж: ул. Щербакова, д. 2, корп. 1,
телефон +7 (3452) 68-10-10,
Viber, WhatsApp, Telegram +7 996 640-38-08.
ООО «Специализированный Застройщик Восток Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.