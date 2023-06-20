nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Изображение материала

Тюменскую экс-чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 2 млн рублей

20 июня 2023, 10:07
Фото: 1MI

Бывшую тюменскую чиновницу осудили за взятки на 2 млн рублей

Бывшую тюменскую чиновницу Римму Назарову осудили за взятки в крупном размере. По данным прокуратуры Тюменской области, её приговорили к 8 годам лишения свободы.

Она помогала одной из местных компаний получать выгодные госконтракты. С 2015 по 2019 год чиновница почти 40 раз получала взятки (в сумме 1,8 млн рублей).

«Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет. В отношении одного из четырех взяткодателей уголовное дело рассматривается в суде», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего (Александра Сухомяткина) уволили за взятки.

Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего уволили за взятки
Узнать подробнее
#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Работа#Деньги#Александр Мязин
Подпишитесь
Последствия непогоды в Тюмени: затопленные улицы, дорожные провалы, отключения света
Сегодня, 05:47
В новом доме в центре Тюмени из-за дождя затопило подземную парковку. Видео
Сегодня, 10:24
Пойдем за грибами? В Тюменской области отменяют особый противопожарный режим
Сегодня, 07:33
Ливневые дожди остановили обмеление Туры в Тюмени
Сегодня, 07:14
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Вчера, 06:10
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Вчера, 03:36