Тюменскую экс-чиновницу отправили в тюрьму за взятки в 2 млн рублей

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Она помогала одной из местных компаний получать выгодные госконтракты. С 2015 по 2019 год чиновница почти 40 раз получала взятки (в сумме 1,8 млн рублей).
«Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет. В отношении одного из четырех взяткодателей уголовное дело рассматривается в суде», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что Руководителем управы КАО в Тюмени назначен Олег Савчук. Предыдущего (Александра Сухомяткина) уволили за взятки.