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Тюмень стоит: огромная пробка на Пермякова из-за светофора и дождей

20 июня 2023, 13:14
Фото: 1MI

Пробки в 9 баллов: Тюмень встала из-за дождей и светофоров

Сильные дожди и проблемы со светофорами резко ухудшили дорожную обстановку в областной столице. В вечерний час пик образовались большие пробки.

По данным 2ГИС, в городе к 18:00 заторы увеличились до 9 баллов. Самая сложная ситуация на перекрёстке Широтной — Пермякова, автомобилисты пишут, что здесь «глючит светофор». Затор на Пермякова растянулся почти на 2,5 километра, скорость машин снизилась до 3-5 км/ч.

Большие пробки на 50 лет ВЛКСМ и в центре Тюмени. В заречной части города затопило улицу Газовиков.

Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам синоптиков ливневые дожди продлятся в Тюмени до 21 июня.

На следующей неделе на Тюмень обрушатся дожди
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дорожные пробки#Александр Мязин
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