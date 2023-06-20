Тюмень стоит: огромная пробка на Пермякова из-за светофора и дождей

По данным 2ГИС, в городе к 18:00 заторы увеличились до 9 баллов. Самая сложная ситуация на перекрёстке Широтной — Пермякова, автомобилисты пишут, что здесь «глючит светофор». Затор на Пермякова растянулся почти на 2,5 километра, скорость машин снизилась до 3-5 км/ч.