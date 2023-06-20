Тюмень стоит: огромная пробка на Пермякова из-за светофора и дождей

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
По данным 2ГИС, в городе к 18:00 заторы увеличились до 9 баллов. Самая сложная ситуация на перекрёстке Широтной — Пермякова, автомобилисты пишут, что здесь «глючит светофор». Затор на Пермякова растянулся почти на 2,5 километра, скорость машин снизилась до 3-5 км/ч.
Большие пробки на 50 лет ВЛКСМ и в центре Тюмени. В заречной части города затопило улицу Газовиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что по прогнозам синоптиков ливневые дожди продлятся в Тюмени до 21 июня.