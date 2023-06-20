Цены на такси в Тюмени выросли в несколько раз из-за пробок и непогоды

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Теперь поездка на несколько минут может стоить 604 рубля. В городе к 18:00 возникли девятибалльные пробки. Из-за непогоды отключились светофоры улицах Республики, 50 лет Октября, Пермякова, Широтной.
«Цены на такси в Тюмени — космические», — сообщается в Telegram-канале «Тюмень №1».
Стоит отметить, что вчера в Тюмени тоже были 9-балльные пробки. Серьёзные затруднения были в центре и при выезде из города. Практически сплошная пробка отмечается на улице Мельникайте.