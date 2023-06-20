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Цены на такси в Тюмени выросли в несколько раз из-за пробок и непогоды

20 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI

В Тюмени космические цены на такси из-за пробок и непогоды

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», в областной столице резко выросли цены на такси.
Фото: Скрины "Янндекс.Go"

Теперь поездка на несколько минут может стоить 604 рубля. В городе к 18:00 возникли девятибалльные пробки. Из-за непогоды отключились светофоры улицах Республики, 50 лет Октября, Пермякова, Широтной.

«Цены на такси в Тюмени — космические», — сообщается в Telegram-канале «Тюмень №1».

Стоит отметить, что вчера в Тюмени тоже были 9-балльные пробки. Серьёзные затруднения были в центре и при выезде из города. Практически сплошная пробка отмечается на улице Мельникайте.

Крупные пробки в Тюмени из-за дождей и сильного ветра. Скрин
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Яндекс.Такси#Александр Мязин
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