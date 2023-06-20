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Скандальный застройщик ЖК «Славутич» ведет работы незаконно

20 июня 2023, 11:48
Фото: 1MI

Скандальный тюменский застройщик ЖК «Славутич» ведет работы незаконно

Дольщики жилого комплекса «Славутич» обнаружили серьезное нарушение в документах застройщика. Допускается, что сейчас работы на объекте ведутся незаконно.
«У „Арсиба“ по „Славутичу“ новая документация от 02.06.2023. Она подписана Попрушко О.В., это специалист отдела государственного контроля ГУС. Только вот сертификат у нее просрочен. Как это понимать?», — рассказала «Нашему городу» дольщица ЖК «Славутич» Екатерина.
Проектная документация застройщика ЖК "Славутич"Проектная документация застройщика ЖК "Славутич"
Проектная документация застройщика ЖК "Славутич"
Фото: nashgorod.ru

Юрист Роман Матвеев подтвердил изданию, что с просроченным сертификатом документ не может считаться действительным. А значит сейчас застройщик работает с недействительной проектной декларацией, в связи с чем работы строительство жилого комплекса ведется незаконно.

«Наш город» направил официальные запросы в холдинг «Арсиб» который занимается возведением «Славутича» и в ГУС по Тюменской области. Новую претензию уже составляют и дольщики, которые опасаются последствий этой ошибки, ибо она может привести у еще более значительному затягиванию сроков сдачи домов.

Напомним, что сейчас дольщики ЖК «Славутич» борются с застройщиком, чтобы отстоять право собственности на приобретенное жилье и внести хоть кукую-то ясность в срок выдачи ключей.

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