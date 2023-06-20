Скандальный застройщик ЖК «Славутич» ведет работы незаконно

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
«У „Арсиба“ по „Славутичу“ новая документация от 02.06.2023. Она подписана Попрушко О.В., это специалист отдела государственного контроля ГУС. Только вот сертификат у нее просрочен. Как это понимать?», — рассказала «Нашему городу» дольщица ЖК «Славутич» Екатерина.
Юрист Роман Матвеев подтвердил изданию, что с просроченным сертификатом документ не может считаться действительным. А значит сейчас застройщик работает с недействительной проектной декларацией, в связи с чем работы строительство жилого комплекса ведется незаконно.
«Наш город» направил официальные запросы в холдинг «Арсиб» который занимается возведением «Славутича» и в ГУС по Тюменской области. Новую претензию уже составляют и дольщики, которые опасаются последствий этой ошибки, ибо она может привести у еще более значительному затягиванию сроков сдачи домов.
Напомним, что сейчас дольщики ЖК «Славутич» борются с застройщиком, чтобы отстоять право собственности на приобретенное жилье и внести хоть кукую-то ясность в срок выдачи ключей.