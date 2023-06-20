Скандальный застройщик ЖК «Славутич» ведет работы незаконно

«Наш город» направил официальные запросы в холдинг «Арсиб» который занимается возведением «Славутича» и в ГУС по Тюменской области. Новую претензию уже составляют и дольщики, которые опасаются последствий этой ошибки, ибо она может привести у еще более значительному затягиванию сроков сдачи домов.