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Самую большую тюменскую школу откроют в микрорайоне Тура. Учителей пока не хватает

20 июня 2023, 14:32
Фото: Скрин видео "Тюменское время"

Решается проблема с кадрами: в Тюмени откроют самую большую школу

В областной столице до конца июня откроется самая большая школа в Тюменской области.

По данным телеканала «Тюменское время», новое учебное заведение построили в микрорайоне Тура в Тюмени. Площадь строения составляет 29 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трёх блоков: для средних и старших классов, для начальной школы и третий блок вмещает актовый и спортивные залы. Освещение в школе контролирует умная система.

«Все работы у нас сейчас завершены, остался буквально 1%», — сообщил представитель подрядчика в интервью телеканалу.

На данный момент идёт набор учителей, в школе будут обучаться 1 500 ребят.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Школы
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