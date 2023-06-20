Самую большую тюменскую школу откроют в микрорайоне Тура. Учителей пока не хватает

По данным телеканала «Тюменское время», новое учебное заведение построили в микрорайоне Тура в Тюмени. Площадь строения составляет 29 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трёх блоков: для средних и старших классов, для начальной школы и третий блок вмещает актовый и спортивные залы. Освещение в школе контролирует умная система.