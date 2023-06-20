«Росводоканал Тюмень» подключил новый район к централизованному водоснабжению

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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Updated Сегодня, 04:36
Работы выполнены без ограничения услуг водоснабжения.
«Мы второй водоканал в стране, кто делает врезки на сетях большого диаметра под давлением. Несмотря на кажущуюся простоту, технология сложная, требующая точности и серьезной подготовки. Важно под нужным углом приварить патрубок, иначе фреза пойдет криво и застрянет в трубе. Этого допустить нельзя», — поясняет начальник цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
При обычном методе подключения пришлось бы осушить магистральную трубу, а значит ограничить водоснабжение в трех сотнях многоквартирных домов от Московского тракта до Войновки.
Чтобы жители не заметили неудобств, и все прошло по намеченному плану, на работу выведены лучшие бригады тюменского водоканала. Управляли процессом начальник участка по Восточному административному округу Александр Латиков и начальник участка по Калининскому административному округу Мурадбег Магомедов.
«Сети под большим давлением. Здесь важна каждая мелочь: движение руки мастера, сила нажима на фрезу. Слесарь, как ювелир. Не каждый справится», — говорит Мурадбег Магомедов.
За рабочий день специалисты предприятия под давлением установили на магистральной сети две задвижки, к которым потом без труда будут врезаны новые трубы и чистая вода придет в новые районы областной столицы.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.