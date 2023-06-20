Председатель ФОМС Баланин рассказал о дальнейшем развитии системы ОМС

Последние два года гражданам, которым необходимо высокотехнологичное лечение, стало проще получить соответствующую помощь вне пределов своего региона. Оплата услуг федеральных медицинских организаций напрямую из бюджета ФОМС показала свою эффективность и улучшила доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в крупнейших медицинских центрах страны. В прошлом году такой помощи оказано на сумму 157 миллиардов рублей — это два миллиона случаев. Чаще всего пациенты получают услуги офтальмологов, онкологов, акушеров и гинекологов, а также специалистов сердечно-сосудистой хирургии.