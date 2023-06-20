Председатель ФОМС Баланин рассказал о дальнейшем развитии системы ОМС

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Как передает zdorovayarossia.ru, в расширенной программе впервые был предусмотрен средний норматив комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями. Финансовое обеспечение инициативы составит 57,6 миллиарда рублей. Это поможет своевременно выявлять и предупреждать осложнения опасных заболеваний.
Как отметил Илья Баланин, изменение способа оплаты профосмотров и диспансеризации даст возможность более эффективного расходования средств ОМС и сподвигнет медучреждения к проведению профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения за лицами, застрахованными в системе ОМС.
Илья Баланин сообщил, что в прежнем объеме сохранятся услуги по профосмотрам, диспансеризации, углубленной диспансеризации после COVID-19. За счет средств ОМС проводятся медицинская реабилитация, диспансерное наблюдение и работа школ сахарного диабета, с помощью которых можно в режиме реального времени следить за состоянием здоровья пациента с серьезным заболеванием.
Также кабмин прописал гарантии пациентов на проведение тестирования на ОРВИ или грипп при наличии показаний.
Последние два года гражданам, которым необходимо высокотехнологичное лечение, стало проще получить соответствующую помощь вне пределов своего региона. Оплата услуг федеральных медицинских организаций напрямую из бюджета ФОМС показала свою эффективность и улучшила доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в крупнейших медицинских центрах страны. В прошлом году такой помощи оказано на сумму 157 миллиардов рублей — это два миллиона случаев. Чаще всего пациенты получают услуги офтальмологов, онкологов, акушеров и гинекологов, а также специалистов сердечно-сосудистой хирургии.
Около года назад были внесены изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Федеральные клиники получили право оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с использованием ряда уникальных методов лечения за счет ОМС.
В этом году 86,3 миллиона человек смогут провести профилактические мероприятия за счет средств ОМС. Углубленную диспансеризацию пройдут 11 миллионов человек, диспансерное наблюдение получат 37,8 миллиона, а 427,1 тысячи пациентов могут рассчитывать на медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.