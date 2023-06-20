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На пяти перекрестках в Тюмени отключились светофоры. Движение регулирует ДПС

20 июня 2023, 14:10
Фото: 1MI

ДПС регулирует движение на 5 перекрестках Тюмени из-за отключившихся светофоров

Инспекторы ГИБДД отмечают, что в Тюмени не работают светофоры. Движение транспорта регулируют 5 нарядов ДПС.

Автоинспекторы несут службу на перекрёстках 50 лет Октября — Пермякова, Воровского — Республики, Пермякова — Широтной, 316 км а/д Екатеринбург — Тюмень у посёлка Московский, 50 лет Октября — поворот на Гилевскую рощу.

Серьёзно затруднено движение на Пермякова, в областной столице в вечерний час пик пробки 9 баллов.

Ранее «Наш город» отмечал, что огромное количество улиц сегодня превратились в «Венецию». Автомобили «плавают» на Газовиков, Монтажников, Лесобазе.

Тюмень стоит: огромная пробка на Пермякова из-за светофора и дождей
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#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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