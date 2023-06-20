На пяти перекрестках в Тюмени отключились светофоры. Движение регулирует ДПС

Автоинспекторы несут службу на перекрёстках 50 лет Октября — Пермякова, Воровского — Республики, Пермякова — Широтной, 316 км а/д Екатеринбург — Тюмень у посёлка Московский, 50 лет Октября — поворот на Гилевскую рощу.