На пяти перекрестках в Тюмени отключились светофоры. Движение регулирует ДПС

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Автоинспекторы несут службу на перекрёстках 50 лет Октября — Пермякова, Воровского — Республики, Пермякова — Широтной, 316 км а/д Екатеринбург — Тюмень у посёлка Московский, 50 лет Октября — поворот на Гилевскую рощу.
Серьёзно затруднено движение на Пермякова, в областной столице в вечерний час пик пробки 9 баллов.
Ранее «Наш город» отмечал, что огромное количество улиц сегодня превратились в «Венецию». Автомобили «плавают» на Газовиков, Монтажников, Лесобазе.