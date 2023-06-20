Из-за жары и ливневых дождей доходы тюменских баз отдыха рухнули сразу на 90%

Сегодня «Наш город» сообщал, что дождливая погода остановила катастрофическое убывание воды в тюменской реке Туре. По данным гидропоста, за минувшие сутки он остался на прежнем уровне и составляет -62 сантиметра над нулем поста. Стоит отметить, что за всю историю архивных наблюдений 20 июня минимальный уровень воды в Туре, 24 сантиметра, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 728 сантиметров, в 2002 году.