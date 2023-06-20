Из-за жары и ливневых дождей доходы тюменских баз отдыха рухнули сразу на 90%

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В мае регион накрыла жара, усилились лесные пожары. По данным источников URA.RU, доходы тюменских владельцев баз отдыха упали на 90%. Бизнесмены уже отмечают, что ситуация хуже, чем в 2020 году (тогда действовали запреты из-за эпидемии).
«Из-за введения ЧС до 24 июня и плохой погоды посещаемость базы упала процентов на 90. Туристы приезжают на базу уже с готовой продукцией, но отказов много было. Холодная погода тоже сказалась на этом, купаться нельзя. По сравнению с прошлым годом количество туристов ощутимо упало», — сообщила изданию сотрудница эко-парка «Боровое».
Поток отдыхающих существенно сократился и в «Солнечном острове». Ситуация пока далека от улучшения, ели раньше из-за жары горели леса, то сейчас в Тюменскую область пришло похолодание.
«Дела обстоят не очень хорошо. Сейчас гораздо хуже, чем в те два года, когда была пандемия. Никаких мер по привлечению отдыхающих не предпринимаем. Ждем у моря погоды», — отметила служащая базы отдыха «Солнечный остров».
С начала этой недели в регион пришел штормовой ветер. По данным синоптиков, пасмурная погода может задержаться в Тюменской области до 29 июня. Метеорологи прогнозируют дожди, сильный ветер, пасмурную погоду. Температура воздуха не поднимется выше + 20 градусов, влажность около 69%. Синоптики пока не обещают возвращения жары.
Сегодня «Наш город» сообщал, что дождливая погода остановила катастрофическое убывание воды в тюменской реке Туре. По данным гидропоста, за минувшие сутки он остался на прежнем уровне и составляет -62 сантиметра над нулем поста. Стоит отметить, что за всю историю архивных наблюдений 20 июня минимальный уровень воды в Туре, 24 сантиметра, был зарегистрирован в 2021 году, максимальный, 728 сантиметров, в 2002 году.