Идеальный сервис для покупателя или почему уйти без квартиры не получится

«Партнер» радует покупателей не только сервисом, но и спецпредложениями, которые помогают приобретать жилье по более привлекательным ценам. Застройщик сообщает, что при покупке недвижимости в ЖК «Ритмы» удваивает материнский капитал (до 600 тысяч рублей) на трехкомнатные квартиры в четырехэтажных домах, таунхаусы и индивидуальные коттеджи. Также на пул квартир действуют скидки от 150 000 до 250 000 рублей с гардеробной или балконом в подарок.