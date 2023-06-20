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Updated Сегодня, 09:17

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Идеальный сервис для покупателя или почему уйти без квартиры не получится

20 июня 2023, 09:15
Фото: «Партнер»
Покупка недвижимости — это всегда радостное событие. Но даже его могут омрачить бумажная волокита и возможные риски. Исключить эти аспекты поможет сопровождение сделки от застройщика — с таким сервисом покупателю обеспечены только самые приятные моменты.

Индивидуальный отношение

В компании «Партнер» к покупателям особый подход. Для девелопера важно не просто создать комфортные условия при выборе недвижимости, а качественно уделить внимание предпочтениям клиента. При первой беседе менеджер выявляет глубинные мотивы — с чем связан интерес к новой недвижимости: купить дом для себя, просмотреть актуальные варианты для поиска вдохновения на переезд, выбрать первое жилье ребенку или с целью инвестиций.

Фото: «Партнер»
Это важный момент, потому что порой выбор жилья для детей может трансформироваться в покупку жилья для себя. В нашей практике неоднократно бывали случаи, когда семейная пара приезжала на просмотр объектов, чтобы найти квартиру своему ребенку-студенту или молодоженам, а в итоге влюблялись в проект и решались на приобретение для себя, а свое «старое» жилье отдавали детям, — отметили в компании «Партнер».

Определившись с мотивом, можно переходить к потребностям, желаниям и мечтам покупателя. Под любой запрос и полет фантазии у девелопера найдется планировочное решение. Здесь есть возможность самим выбрать, куда будут выходить окна, какой площади будет каждая комната и какие элементы хотелось бы привнести в новую квартиру.

Сейчас «Партнер» предлагает в Тюмени недвижимость в двух жилых комплексах — «Ожогино» и «Ритмы». Каждый из проектов обладает уникальными чертами и форматами жилья, где каждый сможет реализовать задуманное.

Фото: «Партнер»
Менеджер уже после первой беседы будет готов подобрать лучшие из имеющихся вариантов, поможет определить, сколько площади клиенту нужно в действительности, чтобы не купить слишком большую или тесную квартиру. Здесь учитывается каждый нюанс, — подчеркнул девелопер.

«Партнер» организует экскурсии по проектам, чтобы можно было лично познакомиться с жилыми комплексами. Также застройщик создал несколько демоквартир, чтобы покупатели смогли «примерить» будущее жилье.

Фото: «Партнер»

Информация из первых рук

Взаимодействие со специалистом компании напрямую исключает возможность недомолвок, неточностей и трату времени. Работая с застройщиком, можно детально узнать из официального источника обо всех особенностях объекта: технологии строительства, применяемых материалах, установленных системах и многое другое.

Специалисты готовы не только рассказать об этапах строительства, но и наглядно показать, как ведутся работы, как возводится будущее жилье. Для компании важна прозрачность взаимодействия с клиентом, застройщик не скрывает процесс застройки новых комплексов, а наоборот — гордится ими и берет на себя ответственность за каждый этап.

Фото: «Партнер»

Бесплатная помощь юриста и брокера

При покупке жилья в комплексах от «Партнера» не придется нанимать сторонних юристов, чтобы разобраться в договоре. Специалист компании проконсультирует по каждой детали документа, объяснит особенности каждого пункта, который может быть непонятен клиенту. В случае покупки недвижимости по доверенности, сотрудник также расскажет, как это реализовать и какие документы будут необходимы.

Если нужна ипотека, брокер компании «Партнер» сам найдет варианты с наиболее выгодными условиями, опираясь на исходные данные: какого банка зарплатный клиент, каким размером первоначального взноса располагает, есть ли материнский капитал и прочее. Затем специалист показывает клиенту все имеющиеся предложения, объясняя плюсы и минусы каждого из них. При одобрении одного из вариантов со стороны клиента, ипотечный брокер самостоятельно готовит пакет документов и отправляет заявку на ипотеку в банк.

Фото: «Партнер»
После одобрения ипотеки запускаем процесс составления и подписания кредитного договора. Все прозрачно, понятно и быстро. Наши сотрудники сопровождают каждую покупку от начала и до конца, — рассказали в компании «Партнер».
Фото: «Партнер»

«Партнер» радует покупателей не только сервисом, но и спецпредложениями, которые помогают приобретать жилье по более привлекательным ценам. Застройщик сообщает, что при покупке недвижимости в ЖК «Ритмы» удваивает материнский капитал (до 600 тысяч рублей) на трехкомнатные квартиры в четырехэтажных домах, таунхаусы и индивидуальные коттеджи. Также на пул квартир действуют скидки от 150 000 до 250 000 рублей с гардеробной или балконом в подарок.

Продолжается акция «Скидка для соседей», с помощью которой жители районов Мыс, Тарманы, сел Яр, Ембаево, Каскара и района Лесобазы смогут сэкономить 100 000 рублей. Ждут покупателей и «Сезонные скидки»:

  • 300 000 рублей на любой ИЖС площадью 96 м,
  • 500 000 рублей на любой таунхаус.
Фото: «Партнер»
Скидки и акции у нас появляются регулярно. Мы заботимся о том, чтобы каждый смог найти себе жилье по средствам, при этом не разменивая свою мечту об идеальной квартире. У нас всегда есть достойные варианты в разных ценовых категориях, — сказали в компании «Партнер».

Адреса отделов продаж:

Тюмень, ул. Федюнинского, 28 и Бульварная, 11,

+7 (3452) 55-00-00,

Реклама. Застройщик ЖК «Ритмы» — ООО СЗ «ЭКО-ГОРОД». Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. Проекты реализуется в соответствии с ФЗ № 214 «О долевом строительстве». Информация предоставлена АО СЗ «Партнер-Строй», входит в Холдинг «Партнер».

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Покупка квартир#Девелоперы
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