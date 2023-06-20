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Грязная тюменская «Венеция»: новые ЖК в Тюмени топит из-за сильных дождей

20 июня 2023, 15:58
Фото: Скрины с пабликов "Типичная Тюмень, "ЧС Тюмень" тг-канал "Тюмень №1"

В Тюмени новые ЖК постоянно топит после ливней

В областной столице к вечеру 20 июня затопило дороги на улице Газовиков, у ЖК «Айвазовский» и ЖК «Бриллиант». Город превратился в «Венецию».

Из-за сильных дождей некоторые жители Тюмени не могли вернуться домой не промочив ноги. Более того, у дома №21 на улице Текстильной рухнуло дерево. По сообщениям очевидцев, ветви упали в паре метров от припаркованного автомобиля. На улице Пермякова (дом №8) потоп. Вода льёт с крыши — заливает подъезды и квартиры. Плохая ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справляется. Топит подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.

«Просто издевательство над жителями! На территории ЖК „Айвазовский“ два социально важных объекта — детский сад и художественная школа. Как туда добираются люди с детьми?», — отметила подписчица одного из тюменских пабликов.

В вечерний час пик на 5 основных улицах города отключились светофоры. Пробки достигли 9 баллов.

Утром «Наш город» отмечал, что «на Олимпийской, 45, постоянно после дождя во дворе дома Венеция». Огромная лужа образовалась у ЖК «Авиатор».

Тюмень стоит: огромная пробка на Пермякова из-за светофора и дождей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Потоп
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