Грязная тюменская «Венеция»: новые ЖК в Тюмени топит из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей некоторые жители Тюмени не могли вернуться домой не промочив ноги. Более того, у дома №21 на улице Текстильной рухнуло дерево. По сообщениям очевидцев, ветви упали в паре метров от припаркованного автомобиля. На улице Пермякова (дом №8) потоп. Вода льёт с крыши — заливает подъезды и квартиры. Плохая ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справляется. Топит подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.