Грязная тюменская «Венеция»: новые ЖК в Тюмени топит из-за сильных дождей

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Из-за сильных дождей некоторые жители Тюмени не могли вернуться домой не промочив ноги. Более того, у дома №21 на улице Текстильной рухнуло дерево. По сообщениям очевидцев, ветви упали в паре метров от припаркованного автомобиля. На улице Пермякова (дом №8) потоп. Вода льёт с крыши — заливает подъезды и квартиры. Плохая ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справляется. Топит подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.
«Просто издевательство над жителями! На территории ЖК „Айвазовский“ два социально важных объекта — детский сад и художественная школа. Как туда добираются люди с детьми?», — отметила подписчица одного из тюменских пабликов.
В вечерний час пик на 5 основных улицах города отключились светофоры. Пробки достигли 9 баллов.
Утром «Наш город» отмечал, что «на Олимпийской, 45, постоянно после дождя во дворе дома Венеция». Огромная лужа образовалась у ЖК «Авиатор».