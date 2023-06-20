Эксперты от ОМС работают над механизмами сопровождения участников СВО

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В том числе речь шла об информировании и сопровождении застрахованных участников военной спецоперации.
Как пишет newizv.ru, в соответствии с представленными Фондом ОМС данными, застрахованные в системе ОМС граждане в текущем году смогут пройти медицинскую реабилитацию в объеме 983,8 тыс. случаев госпитализаций в круглосуточные стационары. Из них 200 тысяч случаев предусмотрено для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. При этом 60 тысяч случаев — для госпитализации в федеральные медицинские учреждения.
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал, что на сегодняшний день актуальность имеет вопрос сопровождения военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации. Это важно не только не только с точки зрения государственных задач, но и в плане внедрения в реабилитационную инфраструктуру ресурсов системы обязательного медицинского страхования.
Баланин также отметил появление нормативов для проведения реабилитации в условиях стационаров, работающих в дневном режиме, что позволит застрахованным в системе ОМС гражданам пройти медицинскую реабилитацию в объеме больше четырехсот восьми тысяч случаев. При этом сюда входит медицинская помощь получившим множественные травмы пациентам.
Вице-премьер Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что организация сегодня получает запросы от региональных органов исполнительной власти и фондов, оказывающих поддержку участвующим в спецоперации военнослужащим. Он добавил, что специалисты на сегодняшний день разрабатывают механизмы взаимодействия и помощи военнослужащим, участвующим в спецоперации, а также членам их семей. Наиболее актуальны сейчас вопросы индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи.
Кроме этого, в ходе рабочего совещания специалисты уделили внимание межведомственному взаимодействию и работе в общей информационной системе.