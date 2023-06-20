Эксперты от ОМС работают над механизмами сопровождения участников СВО

Как пишет newizv.ru, в соответствии с представленными Фондом ОМС данными, застрахованные в системе ОМС граждане в текущем году смогут пройти медицинскую реабилитацию в объеме 983,8 тыс. случаев госпитализаций в круглосуточные стационары. Из них 200 тысяч случаев предусмотрено для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. При этом 60 тысяч случаев — для госпитализации в федеральные медицинские учреждения.