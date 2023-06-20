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Дождь размыл пешеходные дорожки к домам в ЖК «Айвазовский» в Тюмени

20 июня 2023, 11:05

Пешеходы не могут добраться до ЖК «Айвазовский» в Тюмени, дорожки размыло водой

В областной столице на улице Тимофея Кармацкого размыло пешеходные дорожки к «элитному» жилому району «Айвазовский».

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», ямы здесь только разрастаются. Добраться до домов можно только на автомобилях, пешеходам нужны резиновые сапоги.

«Дорога не строится. Сделали объезд для жителей „Айвы“ вдоль „Тойота центра“, кинули плиты, пеших дорог нормальных нет», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что в элитном доме ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября из-за ливней затопило подземную парковку. При этом цены на недвижимость в центре Тюмени «просто космические».

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Происшествия
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