Дождь размыл пешеходные дорожки к домам в ЖК «Айвазовский» в Тюмени

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», ямы здесь только разрастаются. Добраться до домов можно только на автомобилях, пешеходам нужны резиновые сапоги.
«Дорога не строится. Сделали объезд для жителей „Айвы“ вдоль „Тойота центра“, кинули плиты, пеших дорог нормальных нет», — отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что в элитном доме ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября из-за ливней затопило подземную парковку. При этом цены на недвижимость в центре Тюмени «просто космические».