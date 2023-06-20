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Чиновница и взятки на 2 млн, снимают противопожарный режим, потоп в Тюмени

20 июня 2023, 18:32
Фото: 1MI

Снимают противопожарный режим, потоп в Тюмени, чиновница и взятки на 2 млн

Тюменку Римму Назарову осудили за взятки в крупном размере. Её приговорили к 8 годам лишения свободы.

Тюменскую чиновницу осудили за взятки почти в два миллиона рублей.

Она помогала одной из местных компаний получать выгодные госконтракты. В течении 5 лет она почти 40 раз получала взятки (в сумме 1,8 млн рублей).

«Суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет. В отношении одного из четырех взяткодателей уголовное дело рассматривается в суде», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В Тюменской области хотят снять противопожарный режим с 26 июня.

Особый противопожарный режим и режим повышенной готовности, введенные из-за пожаров, скоро может быть отменён.

На данный момент в регионе не отмечается увеличение числа пожаров. Также власти с 26 июня намерены отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Потоп в Тюмени. Вода заливает в основном новые ЖК.

В областной столице к вечеру 20 июня затопило дороги на улице Газовиков, у ЖК «Айвазовский» и ЖК «Бриллиант». Город превратился в «Венецию».

Из-за сильных дождей некоторые жители Тюмени не могли вернуться домой не промочив ноги. Плохая ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справляется. Топит подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.

«Просто издевательство над жителями! На территории ЖК „Айвазовский“ два социально важных объекта — детский сад и художественная школа. Как туда добираются люди с детьми?», — отметила подписчица одного из тюменских пабликов.

К 18:00 на 5 основных улицах города отключились светофоры. Пробки достигли 9 баллов.

#Александр Мязин
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