Чиновница и взятки на 2 млн, снимают противопожарный режим, потоп в Тюмени

Из-за сильных дождей некоторые жители Тюмени не могли вернуться домой не промочив ноги. Плохая ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справляется. Топит подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.