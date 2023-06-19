Завалили ОГЭ по математике: в школе города Тюмени у многих ребят двойки

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Сразу у 14 учеников школы №9 двойки по математике.
«Помогите советом, результаты ОГЭ, у детей почти полгода не было преподавателя. Навряд ли на пересдаче что-то изменится. Из-за руководства школы дети выйдут со справками. Как помочь нашим деткам? Кто-то из родителей оплачивал космические деньги репетиторам и итог виден», — сообщила подписчица паблика ВК «ЧС Тюмень».
Тюменцы согласились с тем, что обеспечивать обучение детей должно государство, но настолько плохие результаты целого класса многих удивили.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области. По 100 тысяч рублей получат ребята из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска.