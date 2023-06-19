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Завалили ОГЭ по математике: в школе города Тюмени у многих ребят двойки

19 июня 2023, 11:16
Фото: 1MI

В тюменской школе №9 ребята завалили ОГЭ по математике

Родители школьников обсуждают в соцсетях результаты ОГЭ в одном из учебных заведений Тюмени.
Фото: Скрин паблика ВК "ЧС Тюмень"

Сразу у 14 учеников школы №9 двойки по математике.

«Помогите советом, результаты ОГЭ, у детей почти полгода не было преподавателя. Навряд ли на пересдаче что-то изменится. Из-за руководства школы дети выйдут со справками. Как помочь нашим деткам? Кто-то из родителей оплачивал космические деньги репетиторам и итог виден», — сообщила подписчица паблика ВК «ЧС Тюмень».

Тюменцы согласились с тем, что обеспечивать обучение детей должно государство, но настолько плохие результаты целого класса многих удивили.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом году ЕГЭ по русскому на 100 баллов написали 22 выпускника из Тюменской области. По 100 тысяч рублей получат ребята из Тюмени, Ишима, Тобольска, Заводоуковска.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Школы#Экзамены
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