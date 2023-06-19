Внимание родителям: вышла новая версия тюменского навигатора допобразования

В навигаторе публикуется информация об организациях, реализующих программы дополнительного образования по всей Тюменской области по 6 направлениям: естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной. Здесь можно ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти организацию на карте. С помощью поиска в навигаторе можно подобрать подходящую образовательную программу, исходя из возраста ребенка, предпочитаемого профиля, территориальной расположенности, стоимости программы и направить заявку на зачисление дистанционно через личный кабинет родителя. Для полноценного использования всех возможностей навигатора дополнительного образования родителю необходимо иметь учетную запись на портале государственных услуг.