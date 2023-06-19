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Posted 19 июня 11:54

Published 19 июня 11:54

Modified Сегодня, 01:06

Updated Сегодня, 01:06

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Внимание родителям: вышла новая версия тюменского навигатора допобразования

19 июня 2023, 11:54
Фото: 1MI
Департамент информатизации Тюменской области сообщил о выходе новой версии навигатора дополнительного образования. Улучшенный функционал онлайн-сервиса уже доступен, хотя и работает он пока в тестовом режиме.

На новую версию навигатора можно перейти, нажав на соответствующую кнопку.

«Внедрены улучшения интерфейса, оптимизирована работа навигатора, улучшена работа поисковых фильтров и доработана адаптивная верстка для корректного отображения на мобильных и планшетных устройствах», — пояснили в профильном ведомстве.

Сейчас идет активный сбор обратной связи от пользователей, в частности, от родителей и педагогов, по его доработке и улучшению. Таким образом, каждый пользователь может внести личный вклад в развитие навигатора дополнительного образования, заполнив форму обратной связи с предложениями или замечаниями, и сделать его максимально удобным в использовании.

В навигаторе публикуется информация об организациях, реализующих программы дополнительного образования по всей Тюменской области по 6 направлениям: естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной. Здесь можно ознакомиться с преподавательским составом организации, описанием реализуемых программ, найти организацию на карте. С помощью поиска в навигаторе можно подобрать подходящую образовательную программу, исходя из возраста ребенка, предпочитаемого профиля, территориальной расположенности, стоимости программы и направить заявку на зачисление дистанционно через личный кабинет родителя. Для полноценного использования всех возможностей навигатора дополнительного образования родителю необходимо иметь учетную запись на портале государственных услуг.

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