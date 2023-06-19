«Вкусно — и точка» вводит повышение цен с 26 июня

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
По словам пресс-службы «Вкусно — и точка», изменения цен связаны с ростом себестоимости продукции. В то же время, компания разрабатывает различные акции и специальные предложения в своем приложении, которые позволят клиентам выгодно приобретать продукцию, сообщает NEWS.ru.
Telegram-канал Mash сообщает, что дополнительная наценка составит около 5–8% от текущей стоимости блюд, однако цены на напитки останутся неизменными. Согласно данным канала, чизкейк будет стоить 185 рублей, обычный круассан — 109 рублей, а круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.