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«Вкусно — и точка» вводит повышение цен с 26 июня

19 июня 2023, 11:57
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о планируемом повышении цен на свои блюда с 26 июня. Однако, представители компании заверили, что даже после изменения цен, их продукция будет доступнее, чем у других конкурентов.

По словам пресс-службы «Вкусно — и точка», изменения цен связаны с ростом себестоимости продукции. В то же время, компания разрабатывает различные акции и специальные предложения в своем приложении, которые позволят клиентам выгодно приобретать продукцию, сообщает NEWS.ru.

Telegram-канал Mash сообщает, что дополнительная наценка составит около 5–8% от текущей стоимости блюд, однако цены на напитки останутся неизменными. Согласно данным канала, чизкейк будет стоить 185 рублей, обычный круассан — 109 рублей, а круассан с ветчиной и сыром — 150 рублей.

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