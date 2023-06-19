«Вкусно — и точка» вводит повышение цен с 26 июня

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о планируемом повышении цен на свои блюда с 26 июня. Однако, представители компании заверили, что даже после изменения цен, их продукция будет доступнее, чем у других конкурентов.