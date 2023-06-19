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Вход свободный: рок-концерт пройдет на набережной Туры в Тюмени

19 июня 2023, 15:58
Фото: Скрин сайта банда-мастеров-фест.рф

«Банда Мастеров» проведет на набережной Тюмени концерт. Вход свободный

В областной столице вечером 20 июня состоится рок-концерт. Все желающие приглашаются на набережную Туры, вход свободный.

Сцена будет расположена на улице 25-го Октября, 23А, стр. 1 (около тюменской Конторы пароходства).

«Среди приглашенных музыкантов будут группы Охотник, Harvester, Просто Горыныч и Winter night», — сообщается на сайте «Банда Мастеров Фест».

Ранее «Наш город» сообщал, что 12 июля в областной столице прошел бесплатный концерт группы IOWA. Гостями фестиваля стали «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Вечером праздник продолжился открытием II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ».

В Тюмени сегодня состоится бесплатный концерт группы IOWA
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Рок-концерт#Концерты#Работа
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