Вход свободный: рок-концерт пройдет на набережной Туры в Тюмени

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Сцена будет расположена на улице 25-го Октября, 23А, стр. 1 (около тюменской Конторы пароходства).
«Среди приглашенных музыкантов будут группы Охотник, Harvester, Просто Горыныч и Winter night», — сообщается на сайте «Банда Мастеров Фест».
Ранее «Наш город» сообщал, что 12 июля в областной столице прошел бесплатный концерт группы IOWA. Гостями фестиваля стали «Пицца», дуэт RASA и исполнитель Goartur. Вечером праздник продолжился открытием II областного фестиваля-конкурса гармонистов «ГАРМОНиЯ».