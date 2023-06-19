В Тюмени построят три новых моста через Туру

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Два из них возведут в районе ДОКа, один — в границе улицы Чаркова. По планам городских властей, работы будут проведены до 2035 года. На Чаркова мост станет продолжением улиц и соединит Мыс с Лесобазой. В районе улиц Щербакова и Астраханской и на Томской возведут многоуровневые развязки, пишет 72.ру со ссылкой на администрацию Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют сделать движение по объездной беспрерывным. Предложение разделения автомобильных потоков в настоящее время обсуждают областные, городские власти совместно с ГИБДД региона.