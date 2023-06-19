В Тюмени построят три новых моста через Туру

Два из них возведут в районе ДОКа, один — в границе улицы Чаркова. По планам городских властей, работы будут проведены до 2035 года. На Чаркова мост станет продолжением улиц и соединит Мыс с Лесобазой. В районе улиц Щербакова и Астраханской и на Томской возведут многоуровневые развязки, пишет 72.ру со ссылкой на администрацию Тюмени.