nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Изображение материала

В Тюмени полицейские устроили погоню за 17-летним подростком. Видео

19 июня 2023, 05:52
Фото: 1MI

В Тюмени силовики устроили погоню за 17-летним подростком

Гонки с ГИБДД устроил сегодня ночью 17-летний тюменский подросток. Юный водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС, однако его план провалился.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подозрительный автомобиль автоинспекторы заметили во время оформления административного материала на нетрезвого водителя на улице Береговой.

«Автовладелец на ВАЗ-2112, заметив инспекторов ДПС, развернулся и поехал в противоположную сторону. Заподозрив что-то неладное, полицейские отправились за ним в погоню», — сообщили в ГИБДД.

Поняв, что скрыться на автомобиле от ДПС не получится, водитель отечественной легковушки бросил автомобиль и попытался убежать. В итоге его задержали во дворах.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 17-летний подросток без прав. На место ЧП была вызвана мама юного водителя.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика. У автовладельца не было водительских прав.

Читайте также:
Тюменцам добавят еще один праздничный выходной в 2024 годуТюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Дети#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Сегодня, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Сегодня, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Сегодня, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Сегодня, 04:35