В Тюмени полицейские устроили погоню за 17-летним подростком. Видео

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, подозрительный автомобиль автоинспекторы заметили во время оформления административного материала на нетрезвого водителя на улице Береговой.
«Автовладелец на ВАЗ-2112, заметив инспекторов ДПС, развернулся и поехал в противоположную сторону. Заподозрив что-то неладное, полицейские отправились за ним в погоню», — сообщили в ГИБДД.
Поняв, что скрыться на автомобиле от ДПС не получится, водитель отечественной легковушки бросил автомобиль и попытался убежать. В итоге его задержали во дворах.
Как выяснилось, за рулем автомобиля находился 17-летний подросток без прав. На место ЧП была вызвана мама юного водителя.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на федеральной трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД задержали водителя грузовика. У автовладельца не было водительских прав.