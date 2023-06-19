В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса

Лето — это время года, любимое многими. Тюменцы с нетерпением ждут его, чтобы съездить в отпуск или отдохнуть на природе. Но теплый период таит в себе множество опасностей. Если посмотреть на лето с другой стороны, то это: тепловые удары, укусы насекомых и змей, судороги и переохлаждения в воде.