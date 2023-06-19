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В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса

19 июня 2023, 03:36
Фото: 1MI
В начале летнего сезона в регионе от укусов змей пострадали несколько человек. Недавно в Нижнетавдинском районе на любопытного ребенка напала змея. Как предотвратить бедствие летом?

Лето — это время года, любимое многими. Тюменцы с нетерпением ждут его, чтобы съездить в отпуск или отдохнуть на природе. Но теплый период таит в себе множество опасностей. Если посмотреть на лето с другой стороны, то это: тепловые удары, укусы насекомых и змей, судороги и переохлаждения в воде.

О том, как продлить себе счастливый отпуск и помочь в чрезвычайной ситуации, нам рассказала пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ирина Бердюгина.

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Как спастись от змей

Жители Тюменской области еще в мае стали обращаться за помощью после укусов змей. Последний случай произошел в начале недели, когда на малыша из Нижнетавдинского района напала змея. Ребенок хотел потрогать рептилию, но та дала отпор.

Прогулки на свежем воздухе сближают вас с лесными обитателями. Укусы змей могут стать смертельными, если не принять меры предосторожности и не оказать себе первую медицинскую помощь. Что же делать, если вас или ваших близких укусила змея?

— Придерживайтесь простого алгоритма действий: наложите стерильную повязку на место укуса, туго не перебинтовывая. Создайте покой укушенной конечности и приложите холод. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь, — рассказала пресс-секретарь.

В этом году ползучие проснулись раньше из-за наступления тепла. Змеи любят греться на солнце, поэтому нужно быть внимательным во время лесных прогулок. Желательно не заходить в высокую траву, исследовать палкой незнакомую местность и, конечно, не подходить близко к рептилиям.

Получить профессиональную помощь можно в медучреждении по месту жительства или в приемной Областной клинической больницы №1.

Как уберечься от клещей

Собираясь за город, позаботьтесь о том, чтобы на вас была удобная закрытая одежда и обувь, а также головной убор. Они незаменимы для профилактики встреч со змеями и клещами. Конечно, подобные меры предосторожности не дают стопроцентную гарантию. Но они помогут обезопасить ваше времяпрепровождение вдали от города.

К середине июня уже более пяти тысяч тюменцев обратились с укусами клещей. У пятерых из них обнаружен энцефалит. Но, если вы все-таки приняли все меры предосторожности, и подцепили клеща, то его можно удалить самостоятельно при помощи специального инструмента.

Если под рукой такого приспособления не оказалось, то лучше обратиться к профессионалам. В медучреждении извлекут паразита и обработают рану. Примечательно, что, если вы обнаружили на себе не присосавшегося клеща, за помощью всё равно необходимо обратиться. Насекомое могло прокусить кожу и занести вирус.

Врачи оказывают круглосуточную помощь в Областной инфекционной клинической больнице на Комсомольская, 54 а.
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Как спасти утопающего

По словам специалиста, если вы собрались отдыхать у водоема, необходимо его изучить. Вода искажает реальное расстояние. При прыжке можно наткнуться на мусор, камни, корягу. Особенно это нужно учитывать, прыгая вниз головой.

Если в воде у вас случилась судорога, необходимо запомнить следующий алгоритм:

  • Если свело мышцы одной ноги, нужно без паники двигаться к берегу или плавательному средству, в том числе надувному. Позвать на помощь.
  • Если свело мышцы обоих ног, постарайтесь добраться до берега, используя в основном руки. Позвать на помощь.
  • Если свело мышцы обеих ног и руку, следует довольно быстро плыть в сторону берега. Позвать на помощь.
  • Если же свело судорогой мышцы обеих ног и рук, необходимо включить «режим поплавка»: сделать глубокий вдох, раздувая живот, развернуться на спину, чтобы лицо было на поверхности воды, и дышать грудной клеткой, делая короткие, неглубокие вдохи и выдохи.

Что делать, если вы заметили, что помощь на воде требуется прохожему? В первую очередь необходимо оценить свои возможности: умеете ли вы плавать и знаете ли вы, как вытащить человека из воды. Также необходимо позвонить в скорую, либо позвать на помощь других людей.

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