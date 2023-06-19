В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Лето — это время года, любимое многими. Тюменцы с нетерпением ждут его, чтобы съездить в отпуск или отдохнуть на природе. Но теплый период таит в себе множество опасностей. Если посмотреть на лето с другой стороны, то это: тепловые удары, укусы насекомых и змей, судороги и переохлаждения в воде.
О том, как продлить себе счастливый отпуск и помочь в чрезвычайной ситуации, нам рассказала пресс-секретарь областной станции скорой медпомощи Ирина Бердюгина.
Жители Тюменской области еще в мае стали обращаться за помощью после укусов змей. Последний случай произошел в начале недели, когда на малыша из Нижнетавдинского района напала змея. Ребенок хотел потрогать рептилию, но та дала отпор.
Прогулки на свежем воздухе сближают вас с лесными обитателями. Укусы змей могут стать смертельными, если не принять меры предосторожности и не оказать себе первую медицинскую помощь. Что же делать, если вас или ваших близких укусила змея?
— Придерживайтесь простого алгоритма действий: наложите стерильную повязку на место укуса, туго не перебинтовывая. Создайте покой укушенной конечности и приложите холод. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд, прижигать место укуса, делать разрезы, давать пострадавшему алкоголь, — рассказала пресс-секретарь.
В этом году ползучие проснулись раньше из-за наступления тепла. Змеи любят греться на солнце, поэтому нужно быть внимательным во время лесных прогулок. Желательно не заходить в высокую траву, исследовать палкой незнакомую местность и, конечно, не подходить близко к рептилиям.
Получить профессиональную помощь можно в медучреждении по месту жительства или в приемной Областной клинической больницы №1.
Собираясь за город, позаботьтесь о том, чтобы на вас была удобная закрытая одежда и обувь, а также головной убор. Они незаменимы для профилактики встреч со змеями и клещами. Конечно, подобные меры предосторожности не дают стопроцентную гарантию. Но они помогут обезопасить ваше времяпрепровождение вдали от города.
К середине июня уже более пяти тысяч тюменцев обратились с укусами клещей. У пятерых из них обнаружен энцефалит. Но, если вы все-таки приняли все меры предосторожности, и подцепили клеща, то его можно удалить самостоятельно при помощи специального инструмента.
Если под рукой такого приспособления не оказалось, то лучше обратиться к профессионалам. В медучреждении извлекут паразита и обработают рану. Примечательно, что, если вы обнаружили на себе не присосавшегося клеща, за помощью всё равно необходимо обратиться. Насекомое могло прокусить кожу и занести вирус.
Врачи оказывают круглосуточную помощь в Областной инфекционной клинической больнице на Комсомольская, 54 а.
По словам специалиста, если вы собрались отдыхать у водоема, необходимо его изучить. Вода искажает реальное расстояние. При прыжке можно наткнуться на мусор, камни, корягу. Особенно это нужно учитывать, прыгая вниз головой.
Что делать, если вы заметили, что помощь на воде требуется прохожему? В первую очередь необходимо оценить свои возможности: умеете ли вы плавать и знаете ли вы, как вытащить человека из воды. Также необходимо позвонить в скорую, либо позвать на помощь других людей.