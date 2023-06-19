nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Изображение материала

В Тюмени на улице Мельникайте образовалась гигантская пробка. Что случилось?

19 июня 2023, 03:26
Фото: 2 ГИС

В Тюмени в районе Студгородка столкнулись 2 автомобиля

Километровая пробка образовалась сегодня утром в Тюмени на улице Мельникайте. Затор растянулся от ТЦ «Южный» до ТРЦ «Премьер» и от Дружбы до Жигулевской.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, причиной пробки стала авария в районе Студнородка. Из-за нарушения очередности движения столкнулись две легковушки. Предварительно, один из водителей получил травмы. На месте ДТП работают инспекторы ДПС.

Из-за дорожных работ также затруднено движение по путепроводу по улице Пермякова, на участке Профсоюзной — от Дадудельной до Госпаровской. Также, по данным сервиса 2 ГИС, пробки наблюдаются на Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Холодильной и Челюскинцев, Окружной дороге.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начался второй этап реконструкции путепровода на Обходе Тюмени. Участок автодороги в районе Плеханова закрыт для движения транспортных средств.

Читайте также:
Движение в районе Плеханова ограничили из-за ремонта путепроводаНа тюменских трассах дежурят инспекторы ГИБДД. Что случилось?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пробки#Дорожные пробки#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
В Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации ВС РФ
17 июня 15:11
На Тюмень надвигается штормовой ветер
Вчера, 10:29
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
Отпуска не будет? В Тюмени услуги туризма подорожали почти на 50%
Вчера, 10:00
Останемся без воды? Чем грозит тюменцам обмеление Туры
16 июня 06:57
Стало известно, где в Тюмени продают самые дешевые дачи
Вчера, 05:33