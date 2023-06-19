В Тюмени на улице Мельникайте образовалась гигантская пробка. Что случилось?

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, причиной пробки стала авария в районе Студнородка. Из-за нарушения очередности движения столкнулись две легковушки. Предварительно, один из водителей получил травмы. На месте ДТП работают инспекторы ДПС.
Из-за дорожных работ также затруднено движение по путепроводу по улице Пермякова, на участке Профсоюзной — от Дадудельной до Госпаровской. Также, по данным сервиса 2 ГИС, пробки наблюдаются на Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Холодильной и Челюскинцев, Окружной дороге.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начался второй этап реконструкции путепровода на Обходе Тюмени. Участок автодороги в районе Плеханова закрыт для движения транспортных средств.