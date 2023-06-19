В Тюмени на улице Мельникайте образовалась гигантская пробка. Что случилось?

Из-за дорожных работ также затруднено движение по путепроводу по улице Пермякова, на участке Профсоюзной — от Дадудельной до Госпаровской. Также, по данным сервиса 2 ГИС, пробки наблюдаются на Мориса Тореза, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Холодильной и Челюскинцев, Окружной дороге.