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В Тюмени курьер службы доставки сбил 8-летнего школьника. Ребенок получил переломы

19 июня 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени курьер службы доставки сбил 8-летнего ребенка

В Тюмени будут судить велосипедиста-курьера службы доставки продуктов, сбившего пешехода. Инцидент произошел еще в феврале этого года.
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ДТП

По данным следствия, ЧП произошло в вечернее время на улице Червишевский тракт, 31. Под колеса велосипедиста попал 8-летний школьник. Ребенок получил переломы лицевых костей и зубов. Ему потребовалось длительное лечение.

Теперь 29-летнему доставщику продуктов грозит наказание по статье УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до четырех месяцев, лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе станции Заводоуковская поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину. Тюменец переходил жд-пути в неположенном месте.

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