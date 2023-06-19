В Тюмени курьер службы доставки сбил 8-летнего школьника. Ребенок получил переломы

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 08:24
По данным следствия, ЧП произошло в вечернее время на улице Червишевский тракт, 31. Под колеса велосипедиста попал 8-летний школьник. Ребенок получил переломы лицевых костей и зубов. Ему потребовалось длительное лечение.
Теперь 29-летнему доставщику продуктов грозит наказание по статье УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до четырех месяцев, лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в районе станции Заводоуковская поезд насмерть сбил 58-летнего мужчину. Тюменец переходил жд-пути в неположенном месте.