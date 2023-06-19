В Тюмени курьер службы доставки сбил 8-летнего школьника. Ребенок получил переломы

Теперь 29-летнему доставщику продуктов грозит наказание по статье УК РФ «Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта». Санкции статьи предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, принудительных работ на срок до двух лет, ареста на срок до четырех месяцев, лишения свободы на срок до двух лет.