В Тюмени горожанам не хватает детских садов, школ и моста через железную дорогу

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», именно этих объектов сейчас не хватает в областной столице. Жители Тобольска тоже отписались в группе. Они рассчитывают, что хотя бы один новый мост появится в Тобольске.
«Постройте через железную дорогу мост, хотя бы ещё один. Каждое утро квест, попади в центр», — отметил подписчик Андрей Г. в паблике «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице к 2035 году построят 3 новых моста через Туру. Два из них возведут в районе ДОКа, один — в границе улицы Чаркова.