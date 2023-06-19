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В Тюмени горожанам не хватает детских садов, школ и моста через железную дорогу

19 июня 2023, 12:21
Фото: 1MI

Тюменцам нужны не хватает детские сады, школы и мост через железную дорогу

Жители Тюмени полагают, что в городе не хватает школ, детских садов, и моста через железную дорогу.

По данным подписчиков паблика «Типичная Тюмень», именно этих объектов сейчас не хватает в областной столице. Жители Тобольска тоже отписались в группе. Они рассчитывают, что хотя бы один новый мост появится в Тобольске.

«Постройте через железную дорогу мост, хотя бы ещё один. Каждое утро квест, попади в центр», — отметил подписчик Андрей Г. в паблике «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» отмечал, что в областной столице к 2035 году построят 3 новых моста через Туру. Два из них возведут в районе ДОКа, один — в границе улицы Чаркова.

В Тюмени построят три новых моста через Туру
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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