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В центре Тюмени на Республики появится новый парк с елями и рябинами за 11 млн рублей

19 июня 2023, 14:57
Фото: 1MI

Новый парк с деревьями построят на Республики в центре Тюмени

В областной столице 15 июня выбрали подрядчика, который сделает сквер на улице Республики. За всю работу администрация Тюмени заплатит 11 млн рублей.

Сквер около дома 14/7 на улице Республики (около парковки) благоустроит компания ООО ТСК «Стройгрупп». Всего в аукционе приняли участие два контрагента. В сквере появятся скамейки велопарк, ели, рябины и одна ива.

Сквер благоустроят в рамках крупного проекта ремонта на улице Ленина. Первый этап по контракту продлится до ноября 2023 года.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить три моста через Туру. Данные содержатся в генеральном плане города.

В Тюмени построят три новых моста через Туру
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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