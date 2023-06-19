В центре Тюмени на Республики появится новый парк с елями и рябинами за 11 млн рублей

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Сквер около дома 14/7 на улице Республики (около парковки) благоустроит компания ООО ТСК «Стройгрупп». Всего в аукционе приняли участие два контрагента. В сквере появятся скамейки велопарк, ели, рябины и одна ива.
Сквер благоустроят в рамках крупного проекта ремонта на улице Ленина. Первый этап по контракту продлится до ноября 2023 года.
Сегодня «Наш город» сообщал, что в Тюмени планируют построить три моста через Туру. Данные содержатся в генеральном плане города.