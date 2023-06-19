В Тобольске похоронили учителя ДСЮШ, погибшего при загадочных обстоятельствах

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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У погибшего учителя из Тообольска остались жена и 6-летняя дочь.
Известно, что Алексей Мальцев был тренером и педагогом, работал в Детской юношеской школе Тобольского района.
Проститься со своим тренером пришли его многочисленные воспитанники. Кроме этого, в последний путь проводили своего коллегу руководители, педагоги, тренеры не только с ДЮСШ Тобольского района, но и города Тобольска.
«Алексей Иванович снискал к себе не поддельное уважение и авторитет, за время своей работы. Все свои силы он вкладывал в развитие детской лёгкой атлетики, о чем свидетельствуют многочисленные победы его учеников. Был полон планов и дальше продолжать двигать результаты вверх», — сообщили представили группы ВК Атлет Тобольск.
В память о тренере тоболяки предложили каждый год 14 июня проводить детские открытые соревнования по лёгкой атлетике «Старты Надежд».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16 июня из окна выпала 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия.