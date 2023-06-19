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В Тобольске похоронили учителя ДСЮШ, погибшего при загадочных обстоятельствах

19 июня 2023, 07:35
Фото: Атлет Тобольск

В Тобольске похоронили учителя, погибшего при загадочных обстоятельствах

В Тобольске прошли похороны учителя Алексея Мальцева, погибшего 14 июня. В социальных сетях сообщалось, что его смерть произошла при загадочных обстоятельствах.
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Тюмень

У погибшего учителя из Тообольска остались жена и 6-летняя дочь.

Известно, что Алексей Мальцев был тренером и педагогом, работал в Детской юношеской школе Тобольского района.

Проститься со своим тренером пришли его многочисленные воспитанники. Кроме этого, в последний путь проводили своего коллегу руководители, педагоги, тренеры не только с ДЮСШ Тобольского района, но и города Тобольска.

«Алексей Иванович снискал к себе не поддельное уважение и авторитет, за время своей работы. Все свои силы он вкладывал в развитие детской лёгкой атлетики, о чем свидетельствуют многочисленные победы его учеников. Был полон планов и дальше продолжать двигать результаты вверх», — сообщили представили группы ВК Атлет Тобольск.

В память о тренере тоболяки предложили каждый год 14 июня проводить детские открытые соревнования по лёгкой атлетике «Старты Надежд».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16 июня из окна выпала 11-летняя девочка. Ребенок скончался на месте происшествия.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тобольск#Общество#Новости тюмени#Похороны#Тюменская область
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