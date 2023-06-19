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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В России зафиксирован рост количества изобретений

19 июня 2023, 09:53
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Юрий Зубов, рассказал в интервью газете «Известия» на ПМЭФ-2023, что в России наблюдается стремительный рост подачи заявок на изобретения.

За пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 12%, что является значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда было отмечено падение. Наибольший рост заявок зарегистрирован в области инструментальной диагностики заболеваний и хирургических решений, пишут Известия.

Также высокую патентную активность проявляют представители фарминдустрии, сферы строительства и компании, занимающиеся производством летательных аппаратов. Юрий Зубов связывает данную динамику с трендом на импортозамещение, что подтверждает интерес российских компаний к развитию собственных технологий и инноваций.

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