В России зафиксирован рост количества изобретений

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
За пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 12%, что является значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда было отмечено падение. Наибольший рост заявок зарегистрирован в области инструментальной диагностики заболеваний и хирургических решений, пишут Известия.
Также высокую патентную активность проявляют представители фарминдустрии, сферы строительства и компании, занимающиеся производством летательных аппаратов. Юрий Зубов связывает данную динамику с трендом на импортозамещение, что подтверждает интерес российских компаний к развитию собственных технологий и инноваций.