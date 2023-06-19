В России зафиксирован рост количества изобретений

За пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 12%, что является значительным скачком по сравнению с прошлым годом, когда было отмечено падение. Наибольший рост заявок зарегистрирован в области инструментальной диагностики заболеваний и хирургических решений, пишут Известия.