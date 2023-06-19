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В больницу госпитализирован 300-килограммовый тюменц, им заинтересовались власти

19 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI

Тюменец вести 300 килограмм и не может ходить. Его госпитализировали в больницу

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских съездил домой к тюменцу, который весит почти 300 килограммов.

Ранее сообщалось, что мужчину не госпитализируют в больницу, хотя передвигаться и работать он не в состоянии. Более того, он никак не может получить инвалидность. По данным Олега Датских, тучный тюменец уже проходит обследование в больнице. Инцидентом заинтересовались в администрации Армизонского района и местной социальной службе, сообщает 72.ру.

До этого за пожилым 300-килограммовым тюменцем ухаживали соседи, тучный мужчина уже несколько лет не выходил на улицу. Об инциденте сообщали в социальных сетях.

Житель Тюмени весит 300 килограмм, он не может ходить и работать
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Медицина72#Инвалиды#Происшествия
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