В больницу госпитализирован 300-килограммовый тюменц, им заинтересовались власти

Ранее сообщалось, что мужчину не госпитализируют в больницу, хотя передвигаться и работать он не в состоянии. Более того, он никак не может получить инвалидность. По данным Олега Датских, тучный тюменец уже проходит обследование в больнице. Инцидентом заинтересовались в администрации Армизонского района и местной социальной службе, сообщает 72.ру.