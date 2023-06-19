В больницу госпитализирован 300-килограммовый тюменц, им заинтересовались власти

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Ранее сообщалось, что мужчину не госпитализируют в больницу, хотя передвигаться и работать он не в состоянии. Более того, он никак не может получить инвалидность. По данным Олега Датских, тучный тюменец уже проходит обследование в больнице. Инцидентом заинтересовались в администрации Армизонского района и местной социальной службе, сообщает 72.ру.
До этого за пожилым 300-килограммовым тюменцем ухаживали соседи, тучный мужчина уже несколько лет не выходил на улицу. Об инциденте сообщали в социальных сетях.