Тюменцы смогут рассказать свои истории о занятиях физкультурой и попасть в книгу

В течение года организаторы будут заниматься поиском героев. Ими могут стать люди, которые через занятия спортом сумели побороть болезнь, обрести смысл жизни, а также осуществить свою мечту (например, похудеть, избавиться от вредных привычек, победить в состязаниях).