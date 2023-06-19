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Тюменцы смогут рассказать свои истории о занятиях физкультурой и попасть в книгу

19 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI

Спортивные истории жителей Тюмени могут включить в книгу

В преддверии столетия Минспорта РФ стартовал медиапроект «Спортивные истории».

Исходя из информации о медиапроекте, размещенной в соцсети Вконтакте, в Тюмени выйдет книга со спортивными историями.

В течение года организаторы будут заниматься поиском героев. Ими могут стать люди, которые через занятия спортом сумели побороть болезнь, обрести смысл жизни, а также осуществить свою мечту (например, похудеть, избавиться от вредных привычек, победить в состязаниях).

Вековой юбилей Минспорта РФ отмечается 27 июня. Поучаствовать в проекте может любой желающий. По итогам в книгу войдут 100 лучших спортивных историй. Они могут быть представлены в виде рассказов, статей, видеороликов, а также в других форматах.

Ранее «Наш город» писал, что в марте учителю физкультуры в селе Велижаны пришлось уволиться из-за обвинения в домогательствах.

Учитель физкультуры уволился из тюменской школы после обвинений в домогательствах
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#Елена Чебоксарова#Спорт#Юбилей#Книга года#Соревнования#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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