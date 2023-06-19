Тюменцы смогут рассказать свои истории о занятиях физкультурой и попасть в книгу

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Исходя из информации о медиапроекте, размещенной в соцсети Вконтакте, в Тюмени выйдет книга со спортивными историями.
В течение года организаторы будут заниматься поиском героев. Ими могут стать люди, которые через занятия спортом сумели побороть болезнь, обрести смысл жизни, а также осуществить свою мечту (например, похудеть, избавиться от вредных привычек, победить в состязаниях).
Вековой юбилей Минспорта РФ отмечается 27 июня. Поучаствовать в проекте может любой желающий. По итогам в книгу войдут 100 лучших спортивных историй. Они могут быть представлены в виде рассказов, статей, видеороликов, а также в других форматах.
Ранее «Наш город» писал, что в марте учителю физкультуры в селе Велижаны пришлось уволиться из-за обвинения в домогательствах.