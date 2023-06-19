Тюменцы могут зажечь виртуальную свечу в память о погибших во время войны

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, для этого необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и до 22 июня сказать «спасибо» тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. В настоящее время в Тюменской области свечу уже «зажгли» 882 человека.
Акция проводится в России с 2004 года. В Тюменской области — в третий раз.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе состоится празднования Дня молодежи. На стадионе «Геолог» областная ГИБДД проведет мероприятие для детей, на котором раздаст порядка двух тысяч порций мороженого.