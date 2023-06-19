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Тюменцы могут зажечь виртуальную свечу в память о погибших во время войны

19 июня 2023, 08:08
Фото: 1MI

В преддверии 22 июня тюменцы почтят память погибших в Великой Отечественной войне

Онлайн-акция «Свеча памяти» состоится в Тюмени 22 июня. Принять участие в ней могут ввсе желающие.
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Тюмень

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, для этого необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и до 22 июня сказать «спасибо» тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. В настоящее время в Тюменской области свечу уже «зажгли» 882 человека.

Акция проводится в России с 2004 года. В Тюменской области — в третий раз.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе состоится празднования Дня молодежи. На стадионе «Геолог» областная ГИБДД проведет мероприятие для детей, на котором раздаст порядка двух тысяч порций мороженого.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Акция#День памяти#Тюмень#Тюменская область
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