Тюменцы могут зажечь виртуальную свечу в память о погибших во время войны

Как пояснили в информационном центре правительства Тюменской области, для этого необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и до 22 июня сказать «спасибо» тем, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. В настоящее время в Тюменской области свечу уже «зажгли» 882 человека.