nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Изображение материала

Тюменские бойцы приобрели игровые площадки в зоне СВО

19 июня 2023, 08:40
Фото: 1MI

Тюменские воины установили детские площадки в зоне СВО

Тюменские военнослужащие подразделения «Тайга» и батальона «Шторм» решили помочь детям, у которых в зоне СВО не было места для игр.

Бойцы заказали у местных производителей оборудование для детской площадки на одной из освобождённых территорий. Несколько дворов преобразились: теперь там есть качели, горки и песочницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Командир подразделения позывной «Вектор» прокомментировал, что главная задача спецоперации заключается в защите местных жителей. Поэтому в свободное время от выполнения боевых задач наши земляки стараются оказать им помощь в бытовых вопросах.

Ранее «Наш город» писал, что в ЖК «Москва» тюменцы заметили обнаженного мужчину, лежащего на газоне возле детской площадки.

Видео: 1MI
Тюменцы обнаружили на детской площадке голого мужчину
Узнать подробнее
#Помощь#Бойцы#Детская площадка#Тюменцы#Новости тюмени#СВО#Елена Чебоксарова#Видео
Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Сегодня, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Сегодня, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Сегодня, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Сегодня, 04:35