Тюменские бойцы приобрели игровые площадки в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Бойцы заказали у местных производителей оборудование для детской площадки на одной из освобождённых территорий. Несколько дворов преобразились: теперь там есть качели, горки и песочницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Командир подразделения позывной «Вектор» прокомментировал, что главная задача спецоперации заключается в защите местных жителей. Поэтому в свободное время от выполнения боевых задач наши земляки стараются оказать им помощь в бытовых вопросах.
Ранее «Наш город» писал, что в ЖК «Москва» тюменцы заметили обнаженного мужчину, лежащего на газоне возле детской площадки.