Тюменка попала в больницу с инсультом из-за пакета с водой

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. Шутники сбросили с балкона на машину несколько пакетов с водой. Результатом такого веселья стало разбитое лобовое стекло иномарки.