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Тюменка попала в больницу с инсультом из-за пакета с водой

19 июня 2023, 04:58
Фото: ЧС Тюмень

Тюменка попала в больницу с инсультом из-за сброшенного пакета с водой

Детское хулиганство довело жительницу Тюмени до больничной койки. Тюменка попала в медицинское учреждение с инсультом из-за упавшего с балкона пакета с водой. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
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Дети
«Для тех кто не пробовал пакет с водой минимум с третьего этажа пробивает лобовое стекло машине. Крышу и капот как фольгу мнет. Удар равносилен удару блока кирпичей при падении», — отметили эксперты.
«Дорогие дети, перестаньте сбрасывать на людей пакеты с водой, это не детское веселье, это моральный вред другим проходящим мимо людям», — обратились к хулиганам тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. Шутники сбросили с балкона на машину несколько пакетов с водой. Результатом такого веселья стало разбитое лобовое стекло иномарки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Хулиганство#Дети#Тюмень#Тюменская область
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