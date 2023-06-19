Тюменка попала в больницу с инсультом из-за пакета с водой

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
«Для тех кто не пробовал пакет с водой минимум с третьего этажа пробивает лобовое стекло машине. Крышу и капот как фольгу мнет. Удар равносилен удару блока кирпичей при падении», — отметили эксперты.
«Дорогие дети, перестаньте сбрасывать на людей пакеты с водой, это не детское веселье, это моральный вред другим проходящим мимо людям», — обратились к хулиганам тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в конце мая хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. Шутники сбросили с балкона на машину несколько пакетов с водой. Результатом такого веселья стало разбитое лобовое стекло иномарки.