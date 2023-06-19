Столкновение пяти автомобилей в Солнечногорске: пострадали четыре человека

По информации источника, две женщины были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок, находившийся в одном из автомобилей, отделался легким испугом. Кроме того, водитель одной из легковушек также получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время полиция проводит расследование для установления причин и обстоятельств данного ДТП.