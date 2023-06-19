Сербия рассчитывает на сотрудничество с Россией в фармацевтическом производстве

По словам министра, в настоящее время в стране наблюдается дефицит 34 лекарственных препаратов, однако их заменяют подходящими аналогами. Одной из наиболее серьезных проблем является отсутствие лекарства против болезни Паркинсона. Даница Груичич также поделилась информацией о запросах сербской медицины и мониторинге состояния здоровья беженцев в интервью газете «Известия». Сотрудничество с Россией в фармацевтической сфере может помочь решить проблемы, с которыми сталкивается медицинская система Сербии.