Резкий рост оборота: тюменская компания построит завод стеновых панелей в Армении

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Одна из крупнейших тюменских компаний-застройщиков планирует построить завод стеновых изделий недалеко от Еревана.
«В прошлом году товарооборот между Арменией и Тюменской область увеличился в 4 раза», — сообщил телеканалу «Тюменское время» Нарек Терян, заместитель министра экономики Республики Армения.
На данный момент тюменцы ищут и другие площадки для инвестирования в производство. В Армению прибудет две делегации из бизнесменов и чиновников.