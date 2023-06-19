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Резкий рост оборота: тюменская компания построит завод стеновых панелей в Армении

19 июня 2023, 12:02
Фото: 1MI

Тюменская компания вложится в строительство завода в Армении для локализации стройки

Тюменцы рассматривают Армению в качестве инвестпартнёра для локализации производства в других станах.

Одна из крупнейших тюменских компаний-застройщиков планирует построить завод стеновых изделий недалеко от Еревана.

«В прошлом году товарооборот между Арменией и Тюменской область увеличился в 4 раза», — сообщил телеканалу «Тюменское время» Нарек Терян, заместитель министра экономики Республики Армения.

На данный момент тюменцы ищут и другие площадки для инвестирования в производство. В Армению прибудет две делегации из бизнесменов и чиновников.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Работа#Александр Мязин
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