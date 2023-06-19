Вчера пропала пожилая тюменка с потерей памяти

Бабушка пропала вечером 18 июня. В последний раз её видели в домашней одежде: серой вязаной кофте, вишнёвом халате в белый горошек, платке и синих тапочках. Пенсионерка страдает потерей памяти, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас».