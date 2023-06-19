Вчера пропала пожилая тюменка с потерей памяти

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Бабушка пропала вечером 18 июня. В последний раз её видели в домашней одежде: серой вязаной кофте, вишнёвом халате в белый горошек, платке и синих тапочках. Пенсионерка страдает потерей памяти, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас».
Среди примет пропавшей в ориентировке перечисляются седые волосы, зелёные глаза, худощавое телосложение и небольшой рост — 150 см.
Всех, кому станет известно о местонахождении пожилой женщины, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 или по номеру 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что на днях в Ишиме пропал 13-детний подросток. Выяснилось, что он хотел уехать с другом в Омск.