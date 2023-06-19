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Вчера пропала пожилая тюменка с потерей памяти

19 июня 2023, 08:11
Фото: 1MI

Потерявшая память пенсионерка пропала в Тюменском районе

В Тюменской области разыскивают 83-летнюю пенсионерку, проживающую в посёлке Винзили.

Бабушка пропала вечером 18 июня. В последний раз её видели в домашней одежде: серой вязаной кофте, вишнёвом халате в белый горошек, платке и синих тапочках. Пенсионерка страдает потерей памяти, сообщают в ДПСО «Тюменьрегионспас».

Среди примет пропавшей в ориентировке перечисляются седые волосы, зелёные глаза, худощавое телосложение и небольшой рост — 150 см.

Всех, кому станет известно о местонахождении пожилой женщины, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 или по номеру 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что на днях в Ишиме пропал 13-детний подросток. Выяснилось, что он хотел уехать с другом в Омск.

Фото:  ДПСО «Тюменьрегионспас
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#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиск человека#Пенсионеры#Винзили#Тюменцы
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