Поссорились: в Тюмени молодую пару обвиняют в порче автомобиля. Видео

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По видео, которое размещено в паблике ВК «ЧС Тюмень» видно, что у молодых людей произошла ссора. Тюменка Анна Ф. грозится написать на них заявление в полицию.
«Сегодня ночью по адресу Муравленко, 11, эти двое в порыве гнева совершили порчу имущества (автомобиля)», — отметила Анна Ф. в паблике ВК «ЧС Тюмень».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские вандалы пинали ногами стены в подъезде нового дома. 21 марта житель Тюмени сообщил, что молодые люди занимались вандализмом в новом современном доме по адресу Фёдора Достоевского, 18.