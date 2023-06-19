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Поссорились: в Тюмени молодую пару обвиняют в порче автомобиля. Видео

19 июня 2023, 12:38
Фото: Скрин видео "ЧС Тюмень"

Молодых тюменцев обвиняют порче машины, которая была на стоянке

В областной столице молодую пару обвиняют в порче чужого имущества (автомобиля). Всё произошло на стоянке улицы Муравленко, 11.

По видео, которое размещено в паблике ВК «ЧС Тюмень» видно, что у молодых людей произошла ссора. Тюменка Анна Ф. грозится написать на них заявление в полицию.

«Сегодня ночью по адресу Муравленко, 11, эти двое в порыве гнева совершили порчу имущества (автомобиля)», — отметила Анна Ф. в паблике ВК «ЧС Тюмень».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские вандалы пинали ногами стены в подъезде нового дома. 21 марта житель Тюмени сообщил, что молодые люди занимались вандализмом в новом современном доме по адресу Фёдора Достоевского, 18.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги
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