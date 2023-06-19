nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Изображение материала

ПМЭФ-2023: Взаимодействие государств и деловая активность в мире возобновляются

19 июня 2023, 17:59
Фото: roscongress.org
С 14 по 17 июня в Северной столице России прошел Петербургский международный экономический форум. Основное внимание было направлено на развитие бизнес-связей и поиск торговых партнеров из зарубежных стран.

В форуме участвовали страны СНГ, арабские страны, Индия, КНР, а также государства Латинской Америки и входящие в ЕАЭС — АСЕАН, дающие возможность Российской Федерации сохранять стабильность экономики в условиях мощного санкционного давления. На ПМЭФ-2023 начало формироваться пространство на основе доверия между странами и равноправного торгового партнерства.

По завершении форума стало ясно, что в мире был создан новый блок из государств, стремящихся к независимости, которые выразили готовность устанавливать контакты в атмосфере сотрудничества. Главным ожиданием организаторов ПМЭФ-2023 было определение вектора для решения государственных и международных задач в социально-экономической сфере. Об этом информирует newia.ru.

По словам Антона Кобякова, советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ, за 26 лет своего существования ПМЭФ преобразовался в полноценный институт национального развития. Сейчас показатели участия и вовлеченность в мероприятия форума вышли на тот уровень, который был до пандемии. То есть можно утверждать, что международная деловая активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума приняли участие более 17 000 представителей 130 государств в офлайн- и онлайн-форматах.

В этом году обладателем почетного статуса страны-гостя стали Объединенные Арабские Эмираты, которые представляла делегация во главе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

Кроме того, в Санкт-Петербург прибыли лидер Республики Армении, премьер-министр Республики Кубы, глава Алжирской Народной Демократической Республики, президент Южной Осетии и свыше 150 других высокопоставленных официальных лиц — глав министерств, диппредставительств, а также международных организаций и объединений.

Делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США были самыми многочисленными. Свыше 6000 отечественных и иностранных предпринимателей, представлявших более 3000 компаний из 75 стран и территорий, встретились на полях форума.

Около 4000 представителей российских и зарубежных СМИ освещали события форума на разнообразных инфоресурсах.

Информационным партнером ПМЭФ-2023 стал медиахолдинг 1MI.

Подпишитесь
В Тюмени нашествие ядовитых змей. Специалисты рассказали, как спастись от укуса
Сегодня, 03:36
«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру
Сегодня, 08:39
В Тюменской области каждый восьмой житель живет за чертой бедности
Сегодня, 04:00
Тюменцы рассказали, где уже можно собрать землянику
Сегодня, 05:36
Алену Водонаеву обвинили в рекламе ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 06:10
В Тюмени построят три новых моста через Туру
Сегодня, 04:35