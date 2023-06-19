ПМЭФ-2023: Взаимодействие государств и деловая активность в мире возобновляются

По словам Антона Кобякова, советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ, за 26 лет своего существования ПМЭФ преобразовался в полноценный институт национального развития. Сейчас показатели участия и вовлеченность в мероприятия форума вышли на тот уровень, который был до пандемии. То есть можно утверждать, что международная деловая активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума приняли участие более 17 000 представителей 130 государств в офлайн- и онлайн-форматах.