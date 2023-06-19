ПМЭФ-2023: Взаимодействие государств и деловая активность в мире возобновляются

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В форуме участвовали страны СНГ, арабские страны, Индия, КНР, а также государства Латинской Америки и входящие в ЕАЭС — АСЕАН, дающие возможность Российской Федерации сохранять стабильность экономики в условиях мощного санкционного давления. На ПМЭФ-2023 начало формироваться пространство на основе доверия между странами и равноправного торгового партнерства.
По завершении форума стало ясно, что в мире был создан новый блок из государств, стремящихся к независимости, которые выразили готовность устанавливать контакты в атмосфере сотрудничества. Главным ожиданием организаторов ПМЭФ-2023 было определение вектора для решения государственных и международных задач в социально-экономической сфере. Об этом информирует newia.ru.
По словам Антона Кобякова, советника президента России и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ, за 26 лет своего существования ПМЭФ преобразовался в полноценный институт национального развития. Сейчас показатели участия и вовлеченность в мероприятия форума вышли на тот уровень, который был до пандемии. То есть можно утверждать, что международная деловая активность постепенно приходит в норму. В течение четырех дней в мероприятиях Петербургского международного экономического форума приняли участие более 17 000 представителей 130 государств в офлайн- и онлайн-форматах.
В этом году обладателем почетного статуса страны-гостя стали Объединенные Арабские Эмираты, которые представляла делегация во главе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.
Кроме того, в Санкт-Петербург прибыли лидер Республики Армении, премьер-министр Республики Кубы, глава Алжирской Народной Демократической Республики, президент Южной Осетии и свыше 150 других высокопоставленных официальных лиц — глав министерств, диппредставительств, а также международных организаций и объединений.
Делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США были самыми многочисленными. Свыше 6000 отечественных и иностранных предпринимателей, представлявших более 3000 компаний из 75 стран и территорий, встретились на полях форума.
Около 4000 представителей российских и зарубежных СМИ освещали события форума на разнообразных инфоресурсах.
Информационным партнером ПМЭФ-2023 стал медиахолдинг 1MI.