Набережную Тюмени перекроют на несколько часов, тепло скоро вернется, три новых моста

Метеорологи ждут, что до +20…+22 воздух прогреется уже к концу этой недели, а в начале июля будет снова жарко и до +26…+28. Пока в регионе наблюдается сильный северный ветер и дожди. В ближайшие два дня температура воздуха в Тюменской области составит +7…+12 днем и 0…+9 ночью.