Набережную Тюмени перекроют на несколько часов, тепло скоро вернется, три новых моста

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Три яруса набережной Туры перекроют из-за «Вальса на набережной» в Тюмени.
Их перекроют от моста Влюблённых до улицы Красина. С 18 часов стартует «Вальс на набережной», в ней будут участвовать 600 выпускников. Один из танцев ребята исполнят вместе с учителями. Всего в программе планируется шесть номеров.
Между тем в городе в ближайшее время ожидаются сильные дожди. Скорость ветра 20 июня составит 15-18 м/с. Непогода ожидается и в среду.
Синоптики рассказали, когда в Тюмень вернется теплая погода.
Метеорологи ждут, что до +20…+22 воздух прогреется уже к концу этой недели, а в начале июля будет снова жарко и до +26…+28. Пока в регионе наблюдается сильный северный ветер и дожди. В ближайшие два дня температура воздуха в Тюменской области составит +7…+12 днем и 0…+9 ночью.
В четверг и пятницу столбики термометров покажут +7…+15. Кратковременные дожди и температура воздуха +10…+20 ждут тюменцев в субботу. Уже 26 июня, в Тюменской области потеплеет до +26.
В Тюмени до 2035 года появятся три новых моста через Туру.
Два из них возведут в районе ДОКа, один — в границе улицы Чаркова. По планам городских властей, работы будут проведены до 2035 года. На Чаркова мост станет продолжением улиц и соединит Мыс с Лесобазой. В районе улиц Щербакова и Астраханской и на Томской возведут многоуровневые развязки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют сделать движение по объездной беспрерывным. Предложение разделения автомобильных потоков в настоящее время обсуждают областные, городские власти совместно с ГИБДД региона.