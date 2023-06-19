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Крупные пробки в Тюмени из-за дождей и сильного ветра. Скрин

19 июня 2023, 13:09
Фото: 1MI

Из-за дождей и ветра в Тюмени крупные пробки в 9 баллов

Сильный ветер и дожди вызвали крупные пробки в Тюмени. При этом в городе к 17:50 зафиксировано всего два ДТП.
Фото: Скрин 2 ГИС

По данным сервиса 2ГИС, в областной столице в понедельник вечером пробки составили 9 баллов. Серьёзные затруднения в центре и при выезде из города. Практически сплошная пробка отмечается на улице Мельникайте.

«Вроде не снег выпал, а какие пробки», отметил пользователь сервиса 2ГИС.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 20 июня в областной столице погода ухудшится. Возможны порывы ветра до 18 м/с, выпадет около 5 мм осадков. Дождь будет идти почти целый день.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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