Крупные пробки в Тюмени из-за дождей и сильного ветра. Скрин

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
По данным сервиса 2ГИС, в областной столице в понедельник вечером пробки составили 9 баллов. Серьёзные затруднения в центре и при выезде из города. Практически сплошная пробка отмечается на улице Мельникайте.
«Вроде не снег выпал, а какие пробки», отметил пользователь сервиса 2ГИС.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 20 июня в областной столице погода ухудшится. Возможны порывы ветра до 18 м/с, выпадет около 5 мм осадков. Дождь будет идти почти целый день.