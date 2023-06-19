Из-за пьяной пенсионерки на дороге в Тюменской области пострадали дети

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Автомобилем управляла нетрезвая 74-летняя женщина со стажем вождения 23 года. В салоне находилось трое пассажиров. Это были её дочь и внуки: один из них — 14-летний подросток, другой — 4-летний малыш. Мальчики получили травмы, однако госпитализированы не были.
По предварительной информации, авария произошла, потому что бабушка-водитель превысила скорость, сообщают в региональной ГИБДД.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец, лишённый водительских прав, устроил ДТП на трассе Аромашево — Вагай.