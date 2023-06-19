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Published Сегодня, 09:08

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Из-за пьяной пенсионерки на дороге в Тюменской области пострадали дети

19 июня 2023, 09:08
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Двое детей получили травмы в результате вчерашнего ДТП под Тобольском

Автомобиль «Датсун» слетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло вечером 18 июня под Тобольском, в СНТ «Садовод».
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Дети

Автомобилем управляла нетрезвая 74-летняя женщина со стажем вождения 23 года. В салоне находилось трое пассажиров. Это были её дочь и внуки: один из них — 14-летний подросток, другой — 4-летний малыш. Мальчики получили травмы, однако госпитализированы не были.

По предварительной информации, авария произошла, потому что бабушка-водитель превысила скорость, сообщают в региональной ГИБДД.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец, лишённый водительских прав, устроил ДТП на трассе Аромашево — Вагай.

ДТП с летальным исходом: тюменец, лишённый водительских прав, устроил аварию
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#Елена Чебоксарова#Дети#ДТП#Жертвы ДТП#Тобольск#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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