Дорожная разметка Тюмени под вопросом: ФАС проверяет крупный аукцион на полмиллиарда

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По данным сайта Госзакупки, проверку инициировала компания «Лидер» (из Москвы). На данный момент документы аукциона (нанесение дорожной разметки) проверяют в ФАС, определение поставщика по закупке № 0362100008223000035 приостановлено.
Эксперты ООО «Лидер» полагают, что объединение тюменских и курганских дорог в один лот мешает участию в конкурсе другим подрядчикам, не все организации могут работать в двух регионах одновременно.
Более того, ООО «Лидер» отмечает, что в закупке не прописаны точные объёмы и цены выполняемых работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что на разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» в Тюмени потратят более 4,4 млн рублей.