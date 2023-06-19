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Дорожная разметка Тюмени под вопросом: ФАС проверяет крупный аукцион на полмиллиарда

19 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI

ФАС проверяет крупный аукцион по нанесению дорожной разметки в Тюменской области

ФАС инициировала проверку аукциона, в котором должны были выбрать подрядчика на выполнение крупного контракта в Тюменской и Курганской области.
Сюжет
Тюмень
Фото: Скрин Госзакупки

По данным сайта Госзакупки, проверку инициировала компания «Лидер» (из Москвы). На данный момент документы аукциона (нанесение дорожной разметки) проверяют в ФАС, определение поставщика по закупке № 0362100008223000035 приостановлено.

Эксперты ООО «Лидер» полагают, что объединение тюменских и курганских дорог в один лот мешает участию в конкурсе другим подрядчикам, не все организации могут работать в двух регионах одновременно.

Более того, ООО «Лидер» отмечает, что в закупке не прописаны точные объёмы и цены выполняемых работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что на разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» в Тюмени потратят более 4,4 млн рублей.

На разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» потратят более 4,4 млн
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Деньги#Тюмень#Александр Мязин
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