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Coca-Cola HBC приобретает водочный бренд Finlandia за $220 млн

19 июня 2023, 14:48
Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) объявила о достижении соглашения о приобретении Brown-Forman Finland Oy, владеющей популярным водочным брендом Finlandia.

Согласованная цена покупки составляет $220 млн. Предполагается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 года и должна быть одобрена со стороны регулирующих органов, пишут Известия.

Finlandia является одним из ведущих водочных брендов в Центральной и Восточной Европе, и более 60% его производства находится в географической зоне присутствия Coca-Cola HBC. Это приобретение представляет стратегическую возможность для Coca-Cola HBC расширить свою присутствие на рынке алкогольных напитков и укрепить свои позиции в данном сегменте.

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