Coca-Cola HBC приобретает водочный бренд Finlandia за $220 млн

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Согласованная цена покупки составляет $220 млн. Предполагается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 года и должна быть одобрена со стороны регулирующих органов, пишут Известия.
Finlandia является одним из ведущих водочных брендов в Центральной и Восточной Европе, и более 60% его производства находится в географической зоне присутствия Coca-Cola HBC. Это приобретение представляет стратегическую возможность для Coca-Cola HBC расширить свою присутствие на рынке алкогольных напитков и укрепить свои позиции в данном сегменте.