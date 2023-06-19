Coca-Cola HBC приобретает водочный бренд Finlandia за $220 млн

Finlandia является одним из ведущих водочных брендов в Центральной и Восточной Европе, и более 60% его производства находится в географической зоне присутствия Coca-Cola HBC. Это приобретение представляет стратегическую возможность для Coca-Cola HBC расширить свою присутствие на рынке алкогольных напитков и укрепить свои позиции в данном сегменте.