Андрей Воробьев: В Подмосковье появится 18,5 тысячи рабочих мест по итогам ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин подписали соглашение об инвестировании в строительство завода по производству субстанции гепарина натрия в Воскресенске. Размер инвестиций составит около 1 миллиарда рублей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Другой проект — организация на территории госпиталя «Лапино» учреждения, в котором начнут выявлять и лечить рак новым методом — онкотераностикой. Стоимость строительства оценивается в пять миллиардов рублей, его планируется сдать к концу 2025 года.
Соглашение региона с компанией «Росагролизинг» дает возможность сельхозпроизводителям брать технику в лизинг на льготных условиях. А договор с компанией «ИмпортЛогистик» подразумевает создание в Подмосковье предприятия по переработке и хранению сельхозпродукции. Проект, в который инвестор вложит 5,7 миллиарда рублей, позволит организовать 700 рабочих мест.
Соглашение с белорусскими инвесторами предусматривает создание в Лыткарине кондитерской фабрики, транспортно-логистического комплекса и производства продуктов питания.
Один из самых масштабных промышленных проектов — соглашение с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». Планируется построить производство продукции, которая проходит многоуровневую технологическую обработку, — листов с полированной, шлифованной поверхностью.
В Ступине построят производство газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, в стенах которого станут готовить специалистов для предприятия.
Как отметил глава региона, ПМЭФ является одним из важнейших экономических событий года и субъекты РФ тщательно к нему готовятся.
«Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — отметил Андрей Воробьев.