Андрей Воробьев: В Подмосковье появится 18,5 тысячи рабочих мест по итогам ПМЭФ-2023

В Ступине построят производство газобетонных блоков, а двигателестроительный кластер в Коломне станет крупнейшим по объему инвестиций. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в обновление Коломенского колледжа, в стенах которого станут готовить специалистов для предприятия.