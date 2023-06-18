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Житель Тюмени меняет «военнопленных червей» на русские рубли

18 июня 2023, 08:05
Фото: Авито

Тюменец меняет «военнопленных червей» на русские рубли

Житель Тюмени выставил на площадке объявление об обмене «военнопленных калифорнийских червей» на русские рубли.
Сюжет
Тюмень
«Военнопленные калифорнийские черви, обменяю на два русских рубля за штуку. Возможно на постоянной основе», — указал житель областной столицы в объявлении.

Правда, в настоящее время креативное объявление уже исправлено. Теперь его текст звучит так: «Калифорнийские черви. Обменяю на 100 русских рублей за 50 штук».

Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 7 миллионов рублей выставлен на продажу песчаный карьер с запасами песка на 70 миллионов рублей.

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