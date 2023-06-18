Житель Тюмени меняет «военнопленных червей» на русские рубли

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Военнопленные калифорнийские черви, обменяю на два русских рубля за штуку. Возможно на постоянной основе», — указал житель областной столицы в объявлении.
Правда, в настоящее время креативное объявление уже исправлено. Теперь его текст звучит так: «Калифорнийские черви. Обменяю на 100 русских рублей за 50 штук».
Ранее «Наш Город» писал, что под Тюменью за 7 миллионов рублей выставлен на продажу песчаный карьер с запасами песка на 70 миллионов рублей.