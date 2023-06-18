Ялуторовские музеи подготовили для школьников увлекательную летнюю программу

Posted 18 июня 12:30
Published 18 июня 12:30
Modified Сегодня, 00:49
Updated Сегодня, 00:49
В Ялуторовском музейном комплексе началась первая смена программы «Каникулы в музее».
Сотрудники музеев «Торговые ряды», «Дом природы» и Краеведческого музея постарались разработать для ребят такие занятия и мероприятия, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и здоровьесберегающими.
Играя и проводя время со сверстниками, дети смогут узнать много интересного и полезного. В музеях можно посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее «Торговые ряды», или «Медовая свеча» в «Доме природы». Ребят ждут игровые программы «Ложка-ежка» («Торговые ряды»), «Карта старого пирата» («Дом природы»), «Вокруг света» и «Предметология» (Краеведческий музей).
Поиск, приключения, неразгаданные загадки, творческие задания ожидают любого, пожелавшего в них поучаствовать. Все мероприятия проводятся по предварительной записи.
Запись по телефонам: (34535) 327-50 («Торговые ряды»), (34535) 325-58 («Дом природы»), (34535) 2-03-65 (Краеведческий музей).
Юным друзьям музея будет некогда скучать, уверены сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.