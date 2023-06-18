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Posted 18 июня 12:30

Published 18 июня 12:30

Modified Сегодня, 00:49

Updated Сегодня, 00:49

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Ялуторовские музеи подготовили для школьников увлекательную летнюю программу

18 июня 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Тюменской области в организации летнего досуга для школьников принимают участие образовательные организации и учреждения культуры. К примеру, в Ялуторовске музейщики придумали для ребят программу, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и здоровьесберегающими.

В Ялуторовском музейном комплексе началась первая смена программы «Каникулы в музее».

Сотрудники музеев «Торговые ряды», «Дом природы» и Краеведческого музея постарались разработать для ребят такие занятия и мероприятия, чтобы их каникулы стали яркими, веселыми и здоровьесберегающими.

Играя и проводя время со сверстниками, дети смогут узнать много интересного и полезного. В музеях можно посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее «Торговые ряды», или «Медовая свеча» в «Доме природы». Ребят ждут игровые программы «Ложка-ежка» («Торговые ряды»), «Карта старого пирата» («Дом природы»), «Вокруг света» и «Предметология» (Краеведческий музей).

Поиск, приключения, неразгаданные загадки, творческие задания ожидают любого, пожелавшего в них поучаствовать. Все мероприятия проводятся по предварительной записи.

Запись по телефонам: (34535) 327-50 («Торговые ряды»), (34535) 325-58 («Дом природы»), (34535) 2-03-65 (Краеведческий музей).

Юным друзьям музея будет некогда скучать, уверены сотрудники Ялуторовского музейного комплекса.

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