Ялуторовские музеи подготовили для школьников увлекательную летнюю программу

Играя и проводя время со сверстниками, дети смогут узнать много интересного и полезного. В музеях можно посетить мастер-классы, например, по мыловарению в музее «Торговые ряды», или «Медовая свеча» в «Доме природы». Ребят ждут игровые программы «Ложка-ежка» («Торговые ряды»), «Карта старого пирата» («Дом природы»), «Вокруг света» и «Предметология» (Краеведческий музей).