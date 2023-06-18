В Тюмень прибыли беженцы из Донбасса

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Updated Сегодня, 07:14
Беженцев из Донбасса встретили на железнодорожном вокзале в Тюмени сотрудники МЧС России и департамента соцразвития региона. После чего проводили в пукнты временного размещения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 июня начал работать фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Координаторы фонда ведут персональное сопровождение каждого ветерана СВО и членов семей погибших военнослужащих.