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В Тюмень прибыли беженцы из Донбасса

18 июня 2023, 07:12
Фото: МЧС

В Тюмень из Херсонской области прибыли 6 вынужденных переселенцев

Шесть вынужденных переселенцев, в том числе двое детей, прибыли в Тюменскую из Херсонской области.
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Тюмень

Беженцев из Донбасса встретили на железнодорожном вокзале в Тюмени сотрудники МЧС России и департамента соцразвития региона. После чего проводили в пукнты временного размещения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 1 июня начал работать фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Координаторы фонда ведут персональное сопровождение каждого ветерана СВО и членов семей погибших военнослужащих.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Беженцы с Украины#Тюменская область
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